Защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд в очередном матче в Еролиге в Белграде, против «Црвены Звезды», достиг гроссмейстерского рубежа в 2000 набранных очков в евротурнире. Лэнгфорд стал 22-м игроком, которому покорился данный рубеж.
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