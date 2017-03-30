Защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд в очередном матче в Еролиге в Белграде, против «Црвены Звезды», достиг гроссмейстерского рубежа в 2000 набранных очков в евротурнире. Лэнгфорд стал 22-м игроком, которому покорился данный рубеж.