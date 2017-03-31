Вчера в Казани завершилась Спартакиада государственных служащих Республики Татарстан по шахматам.

В турнире, прошедшем в Центральной спортивной детской юношеской шахматной школе олимпийского резерва им. Р.Г. Нежметдинова, приняли участие 29 команд, представляющих министерства и ведомства Татарстана. Каждая команда состояла из 4 человек – 2 мужчин и 2 женщин. Команды сражались по швейцарской системе – в 9 туров с контролем времени 15 минут до конца партии каждому.

В итоге, в общем зачете победу одержала команда Аппарата Президента Республики Татарстан. Второе место заняла сборная Верховного суда Республики Татарстан. «Бронза» - у команды Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.