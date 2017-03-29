18 апреля начнутся показы дипломных спектаклей студентов четвертого, выпускного, курса кафедры режиссуры и актерского мастерства Казанского государственного института культуры.
Малом зале театра им. Г.Камала студенты курса заслуженного деятеля искусств РТ и РФ, лауреата Государственной премии РТ имени Г.Тукая Фарида Бикчантаева и педагога – лауреат премии им. М.Джалиля, режиссера Ильгиза Зайниева представят три дипломных спектакля: «Палата №6» по рассказу А.Чехова, «Мы уходим, вы остаетесь» Т. Миннуллина и «Обереги» А.Фатхетдина.
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