Об этом было объявлено на заседании Правления ПФР, которое состоялось в Москве.
Правление ПФР выбирало лучшее из 84 Отделений Пенсионного фонда по всей стране. Оценка эффективности деятельности территориальных органов ПФР производилась по 37 критериям. По итогам работы 2016 года татарстанское Отделение Пенсионного фонда России безоговорочно стало победителем.
Дипломом с присвоением звания «Лидер Пенсионного фонда Российской Федерации» Управляющему Отделением ПФР по РТ Эдуарду Вафину вручил Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов.
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