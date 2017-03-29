Сегодня активисты Казани вышли на набережную озера Кабан, чтобы дать старт двухмесячнику санитарно – экологической очистки территории РТ.

В генеральной уборке набережной, как одного из самого излюбленного места не только гостей Казани, но и местных жителей, приняли участие более 100 человек, среди которых студенты, школьники, представители различных организаций столицы.

- Не случайно мы выбрали набережную озера Кабан. Данная территория в течение года всегда находится под контролем, - рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ, главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров.

Напомним, что символом акции «ЭКОвесна 2017» стал лебедь, как птица, которая отличается любовью к чистоте.