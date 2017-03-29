В Татарстане пройдет 8-й Российский форум по управлению интернетом.

7 апреля в Иннополисе пройдет 8-й Российский форум по управлению интернетом. Об этом сегодня, 30 марта, было объявлено на пресс-конференции, которая состоялась в ИА «Татар-информ».

В пресс-конференции приняли участие Роман Шайхутдинов, заместитель Премьер-министра - министр информатизации и связи Республики Татарстан, Руслан Шагалеев, мэр г. Иннополис и Андрей Воробьев, директор Координационного центра национального домена сети Интернет.

Российский форум по управлению интернетом – это крупнейшее мероприятие в Восточной Европе и СНГ, посвященное обсуждению наиболее значимых и актуальных проблем развития Всемирной сети.

Во время форума будут обсуждаться вопросы международного сотрудничества, информационной безопасности и ответственности за атаки в интернете, электронного правительства и развития инноваций. Специалисты из разных стран и международных организаций поделятся своим опытом и лучшими практиками в различных областях управления Интернетом.