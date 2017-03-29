Доктор Хулио Маглионе прилетел в столицу Татарстана на открытие Мировой серии по прыжкам в воду.

Президент Международной федерации плавания (FINA) доктор Хулио Маглионе на предстартовой пресс-конференции Мировой серии по прыжкам в воду в Казани заявил, что чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в Казани является лучшим в истории.

«Я имею большое удовольствие и честь находиться в Казани и в Татарстане. В 2015 году мы провели здесь лучший чемпионат мира FINA – данное соревнование было выдающимся благодаря объектам, стараниям организаторов. Сегодня стартовала Мировая серия FINA по прыжкам в воду. Я рад, что у нас сегодня есть возможность посетить одно из крупнейших соревнований FINA. Мы находимся в прекрасном бассейне, в каждый наш приезд он становится только лучше. Также в Казани работает прекрасная команда организаторов», – отметил Маглионе.

Мировая серия FINA по прыжкам в воду стартовала в Казани 31 марта и продлится до 2 апреля.