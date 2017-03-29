41,7% призывников отправятся в сухопутные войска, 12,9 – в воздушно-космические войска, 11% – в Росгвардию.

В грядущий весенний призыв вызову на комиссию подлежат 19 тысяч татарстанцев. Как минимум 4 тысячи будут отправлены в военные части, сообщил на пресс-конференции военный комиссар РТ Сергей Погодин.

41,7% призывников отправятся в сухопутные войска, 12,9 – в воздушно-космические войска, 11% – в Росгвардию. 22 татарстанца пройдут альтернативную службу. Отметим, что часть ребят отправится в состав Президентского полка Службы Коменданта Московского Кремля и 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.