Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, в том числе органами прокуратуры республики, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.

Так, в течение марта текущего года погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 11542,1 тыс.рублей перед 869 работниками на 14 предприятиях республики, находящихся на территории Агрызского, Азнакаевского, Высокогорского, Верхнеуслонского, Чистопольского районов РТ и г.Казани, осуществляющих свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, обрабатывающего производства и строительства, в сфере торговли и оказания услуг, а также на предприятии, находящемся в конкурсном производстве.

Долгожданную заработную плату своим сотрудникам выплатили казанские предприятия ООО «Поволжская нерудная компания» (31 работнику в общей сложности выплачено 1721 тыс.руб.), ОАО «Институт «Казгражданпроект» (17 работникам в общей сложности выплачено 331 тыс.руб.), ООО «Река-Транс» (65 работникам в общей сложности выплачено 218 тыс.руб.), ООО «Флот-Групп» (64 работникам в общей сложности выплачено 351 тыс.руб.), а также АО «Племенной завод кролика» Высокогорского района РТ (90 работникам в общей сложности выплачено 568 тыс.руб.) и сельскохозяйственное ООО «Чалтаймас» (37 работникам в общей сложности выплачено 753,6 тыс.руб.).

Следует отметить, что вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена.

Вместе с тем, напоминаем, что о фактах невыплаты заработной платы следует обращаться в инспекцию труда или прокуратуру. В заявлении необходимо изложить все факты просрочки, ее длительность и прочие обстоятельства нарушения права работника на оплату труда, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.