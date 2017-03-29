45 дополнительных поездов будут курсировать в столицу РТ во время Кубка конфедераций.
С 16 июня по 4 июля в Казань планируют прибыть 58 тысяч футбольных фанатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Основная нагрузка ляжет на главный вокзал Казани, сообщает замначальника ГЖД по территориальному направлению Александр Черемнов. Он отметил, что проезд на поезде будет бесплатным, при условии, что пассажир предъявит билет на матч и паспорт болельщика.
Финансирование бесплатного проезда железнодорожным транспортом будет осуществляться за счет федерального бюджета, а пригородного сообщения – за счет республики.
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