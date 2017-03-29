Один из маршрутов будет начинаться у Деревни Универсиады, а заканчиваться в центре города. Второй маршрут соединит малое велокольцо и парк Горького.
В Казани представили проекты новых веломаршрутов. Первый проект включает в себя путь от Деревни Универсиады до центра города. Деревня Универсиады – ул. Карбышева – Танковое кольцо – Оренбургский тракт, Павлюхина, Газовая, Качалова, Петербургская, Айдинов – парк Тысячелетия, Булак, Ленинский сад – 2 корпуса КФУ (ул. Татарстан и Кремлевская). Общая длина веломаршрута – 12 км, сообщается на сайте мэрии Казани.
Второй маршрут, диной 8 км, соединит малое велокольцо (ул. Кремлевская, Дзержинского, Ленинский сад, Театральная, Набережная и Батурина) и парк Горького.
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