Хотя по календарю первым весенним месяцем считается март, но он порой даже в последних числах демонстрирует февральский характер - совсем как нынче. Долгожданная весна набирает свою силу с наступлением апреля, и именно его можно по праву считать главным весенним месяцем, не зря его называют «согреваемый солнцем». О погоде апреля и связанных с ним приметах рассказывает наш постоянный эксперт - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Слово «апрель» происходит от латинского aperire, что значит «открывать». Так что с апреля - сердцевины весеннего периода - начинается лучшее время в году. Ждут его с нетерпением. Предвосхищение весны всегда радость, ведь солнце будет пригревать с каждым днем все сильнее, начнут интенсивно таять снега, оттаивает почва, по-особому защебечут птицы, вскроются реки, пройдет ледоход, а там и мать-и-мачеха расцветет на пригорках, появятся радующие глаз подснежники и другие первоцветы, проснутся почки на деревьях.

Именно в апреле природе предстоит освободиться от зимних оков. Активизация весенних процессов связана с особенностями движения солнца со дня весеннего равноденствия. После пасмурных и коротких зимних дней за счет увеличения продолжительности солнечного свечения до 15 часов в апреле к поверхности Земли устремляются большие потоки живительной энергии.

В многолетнем режиме по Казани среднемесячная температура становится положительной и составляет 4,5 гр. тепла. Для апреля характерны значительные перепады температуры в течение месяца. Если в первой половине еще нередки ночные морозы, то в третьей декаде преобладают положительные значения температуры, днем достигающие 15 - 20 гр. тепла. Обычно в конце месяца осуществляется устойчивый переход среднесуточной температуры через 5 гр. тепла, характеризующий начало активной вегетации растений. В среднем за апрель в Казани выпадает 36 миллиметров осадков, что вдвое меньше, чем в летние месяцы. В первой декаде еще нередки осадки смешанного типа в виде мокрого снега с дождем, в последующем преобладают дожди.

Апрель называют снегогоном, и у нас в Татарстане снег полностью сходит к концу месяца. Еще апрель - «месяц живой воды», ближе к его середине вскрываются реки. По прогнозам гидрологов Гидрометцентра, нынче весеннее половодье и максимальный уровень воды большинства водотоков Татарстана ожидаются близкими к средним многолетним показателям. Впрочем, при резком потеплении и выпадении обильных дождей происходит быстрое таяние снега, при этом есть риск отдельных подтоплений. Однако нынешней зимой уровень воды на Куйбышевском водохранилище был ниже прошлогодних показателей почти на два с лишним метра и примерно на полметра ниже нормальных значений. На сегодняшний день, по данным с автоматических гидрологических комплексов, обновляемых ежечасно, отметка у Казани остается на 2 метра ниже прошлогоднего уровня. При таких условиях весь талый сток с малых рек будет принят ложем водохранилища и в устьевых участках рек не будет подпорного явления от водохранилища, которое наблюдалось в половодье прошлого года.

Какие сюрпризы готовит нам апрельская погода? По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в целом ожидается обычная погода - характерная для нормального апреля. Среднемесячная температура и количество осадков близки к многолетней норме. В апреле весенние процессы еще неустойчивы, поэтому волны тепла будут сменяться похолоданием.

Так, похолодание, случившееся в последних числах марта, перекочует на первую пятидневку апреля. Будут выпадать осадки в виде снега и мокрого снега, днем с моросью. Преобладающая температура - ночью до 5 - 7 гр. мороза, днем не выше 2 - 7 гр. тепла. На дорогах местами сохранится сильная гололедица. До конца первой декады простоит облачная погода с осадками смешанного вида, температура будет колебаться около 5 - 7 градусов тепла днем, но ночью все еще вероятны слабые заморозки.

Только ближе к середине месяца погода переменится на весеннюю. Под влиянием казахстанского антициклона наступит десятидневка практически без осадков, на солнце будет ощущаться настоящее весеннее тепло. Термометры покажут от 10 до 15 градусов с плюсом, и даже северо-восточные ветра потеплеют. В последней пятидневке апреля атмосферные фронты ненадолго донесут неустойчивую погоду с кратковременными дождями, возможны первые грозы. В тыл циклону устремится более прохладный воздух, поэтому ночами сохранятся слабые заморозки на почве, но днем на солнце дневная температура воздуха будет закономерно подбираться к 15 - 17 гр. тепла.

Конечно, говоря о погоде на месяц вперед, следует понимать, что столь долгосрочный прогноз не может быть составлен с абсолютной точностью. При расчетах проводится анализ вековых климатических данных и используются прогностические разработки Гидрометцентра России и всех мировых центров погоды. Следует отметить, что оправдываемость долгосрочных прогнозов за последние годы колеблется в пределах 60 - 80 процентов. Самыми объективными считаются прогнозы до 3 - 5 суток: их точность достигает 96 - 98 процентов. Чем продолжительнее период, тем выше вероятность ошибок, возникающих от постоянных изменений в природе на всем земном шаре. Ученые всего мира постоянно работают над разрешением этой сложной проблемы.