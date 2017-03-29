В бугульминском СИЗО одну из камер для несовершеннолетних украсили изображениями персонажей мультфильма.

Шестиместную камеру для несовершеннолетних лиц открыли в следственном изоляторе №3 УФСИН России по Республике Татарстан после капитального ремонта. К оформлению стен камеры администрация учреждения подошла с учетом возраста арестантов.

В помещении полностью заменили сантехнику, полы, установили пластиковые окна. Стены украсили изображениями известных мультипликационных героев. Художником выступил осужденный, отбывающий наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО.

Тему рисунков подобрали с учетом мнения психолога учреждения, а также самих подростков, содержащихся в СИЗО, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан.

В следственном изоляторе всего две камеры для несовершеннолетних. Первую отремонтировали более полугода назад, ее стены также украшены изображениями мультипликационных героев.

- Учитывая положительный опыт арт-терапии в работе с подростками, принято решение украсить вторую камеру в том же стиле. Такой дизайн стен помогает снять эмоциональное напряжение, агрессию, тревожность, способствует положительному настрою, - прокомментировал старший психолог следственного изолятора №3 Михаил Фомин.