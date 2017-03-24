Предлагаем нашим читателям рецепты блюд, основной ингредиент которых птица. Надеемся, они вам понравятся и вы внесете их в копилку кулинарных вкусностей.



Теплый салат с индейкой и печеным болгарским перцем

Ингредиенты: филе индейки - 0,5 кг, перец болгарский - 1 красный, 1 желтый, маслины - 1 банка, лимон - 1 шт., соевый соус - 2 ст. ложки, соль, черный молотый перец по вкусу, сахарный песок - 2 ч. ложки, растительное масло - 2 ст. ложки.

Филе индейки промыть, просушить полотенцем и нарезать на тонкие ломтики. В глубокую посуду выжать сок одного лимона, добавить соевый соус, сахарный песок, перец. В этой смеси мариновать кусочки индейки 2 часа. Перцы запечь целиком в духовке, остудить, очистить от семян, плодоножки и нарезать на тонкие ломтики.

Филе индейки обжарить на растительном масле, стараясь не пересушить. Как только оно приготовится, переложить в салатницу вместе с оставшимся маслом и выделившимся при жарке соком. Добавить к мясу птицы маслины, печеный перец, посолить, поперчить и аккуратно перемешать.

Мини-пицца куриная

Ингредиенты: фарш из куриных грудок - 700 г, кабачок свежий - 1 шт., яйцо - 1 шт., мука - 1 ст. ложка, помидоры свежие - 3 шт., сыр твердых сортов - 100 г, сметана - 100 г, соль и перец по вкусу.

В глубокой посуде смешать куриный фарш, натертый на мелкой терке кабачок, яйцо, муку, соль и перец. Помидоры нарезать на тонкие полукружья. Смешать натертый сыр и сметану. Из фарша сформовать порционные шарики, размять их в лепешечки толщиной сантиметр. Выложить их на противень, покрытый промасленной бумагой. Запекать основу мини-пиццы в нагретой до 180 градусов духовке 15 минут. Затем вынуть, лепешечки перевернуть, выложить на них полукружья томатов, намазать сметано-сырным соусом и вновь поставить в духовку запекаться до появления румяной корочки. При подаче украсить листочками свежего базилика.

Приятного аппетита!