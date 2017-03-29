Казанский зритель первым увидел фильм о космосе «Время первых», который выйдет в общероссийский прокат только 6 апреля. Представил его один из продюсеров картины Тимур Бекмамбетов.

Фильм «Время первых» основан на реальных событиях. Картина переносит зрителя в 60-е годы XX века. Тогда впервые человек вышел в открытое космическое пространство. Это был российский летчик-космонавт Алексей Леонов. Фильм рассказывает о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться, ведь в том полете многое пошло не так, как планировалось. А принимать экстренные решения порой было необходимо в течение нескольких секунд прямо в открытом космосе.

- Фильм - не выдумки сценаристов, а реальная история, рассказанная легендой. Алексей Леонов около 50 лет не имел права об этом говорить. И только в последние годы начал рассказывать удивительные вещи, которые с ним произошли. Когда я это услышал, понял, что даже не нужно особо работать над сценарием. Ведь он уже готов. Придумывать что-то, пытаться обмануть аудиторию было бы невозможно, потому что консультантом и главным зрителем стал сам Алексей Леонов. Он помогал создать правдивую историю полета и выхода в открытый космос. А когда увидел картину, после долгого молчания с юмором сказал, что только сейчас понял, насколько было страшно тогда, - начал рассказывать о картине Тимур Бекмамбетов.

Особенно важно было для создателей фильма передать атмосферу той эпохи. 60-е годы были сложным периодом для СССР - разгар холодной войны. И Советский Союз, и США боролись за первенство в космической гонке. За две недели до старта взрывается советский тестовый корабль. Несмотря на это, СССР не хотел уступать лидерство. В открытый космос отправились опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов. За их подвигом наблюдала вся страна - велась трансляция по телевидению. Однако никто не догадывался, какие приложены усилия для того, чтобы задание было выполнено.

- Алексей Леонов первым поплавал в открытом космосе. Однако на этом история побед не заканчивается. После того, как весь мир отпраздновал событие, Леонов понял, что у него раздулся скафандр и он не может обратно пролезть в люк.

Ситуация страшная: вы больше, чем отверстие, в которое нужно пройти. Время на решение проблемы - секунды. Тогда Леонов пошел на риск и спустил воздух в скафандре. И это была далеко не единственная проблема, - продолжает Бекмамбетов.

Главных героев в фильме сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский. Примечательно, что Хабенский был утвержден на роль Павла Беляева без кастинга. Как признаются создатели фильма, они хотели, чтобы именно он сыграл героя, тем более что Константин Хабенский внешне похож на командира корабля. Актеры готовились к съемкам больше года - от них требовалась безупречная физическая форма. Ведь им приходилось надолго «зависать» на тросах, имитируя присутствие в невесомости, и облачаться в 30-килограммовые скафандры.

Беляев и Леонов отправились в полет на космическом корабле «Восход-2». Два его макета были построены в московских павильонах. Их оснащение соответствовало тому, что было на настоящем корабле, ведь съемки велись и внутри макета, и снаружи.

- Проблемой стали для нас размеры космического корабля. Он был настолько маленьким, что актеры с трудом помещались в нем. Обеспечить работу постоянно двигающейся громоздкой камеры, оснастить макет светом и системой подвесок для актеров было еще сложнее. Мы построили разделенный на шесть частей макет. Каждая из частей двигалась на своих рельсах так, что камера влетала в одну часть, совершала полный облет героев и вылетала через противоположную, - поделился секретами съемочного процесса Тимур Бекмамбетов.

Фильм планируется запустить в прокат и в зарубежных странах.