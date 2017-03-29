В Татарстане в различных торговых сетях выявлены нарушения антимонопольного законодательства: установление вознаграждения за размещение социально значимых продуктов, превышение установленного законом срока отсрочки оплаты товара, отсутствие сайта торговой сети, навязывание условий о возврате товара по истечении срока годности и другие.

Какие еще нарушения фиксируются сотрудниками антимонопольной службы в торговых сетях? Пугают ли нарушителей наказания? Почему поставщики продовольственных товаров предпочитают отмалчиваться? Об этом журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя УФАС по РТ Игорь Павлов.

По поручению правительства РФ проверки торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров на соблюдение антимонопольного законодательства и закона о торговле прошли по всей стране. Игорь Павлов отметил, что Татарстанским управлением Федеральной антимонопольной службы было проведено 17 проверок в отношении 8 федеральных, 5 региональных и 4 торговых сетей, осуществляющих деятельность в рамках муниципального образования города Казани.

В 11 торговых сетях из 17 проверенных были выявлены различные нарушения. Речь идет, например, об установлении вознаграждения за размещение в торговой сети социально значимых товаров. Это мясо кур, молоко пастеризованное, хлеб и хлебобулочные изделия. На поставку данной продукции в торговую сеть вознаграждение с поставщика взиматься вообще не должно. Кроме того, выявлены такие нарушения, как превышение установленного законом срока отсрочки оплаты товара и 5-процентного размера вознаграждения (так называемый ретробонус, составлявший ранее 10 процентов).

Кстати, отсутствие сайта торговой сети или необходимой информации на существующем сайте также относится к нарушению. Торговые сети были пойманы и на навязывании условий о возврате товара по истечении срока годности. По закону право собственности на поставленный товар переходит сети и возвращать нереализованную продукцию поставщику уже нельзя.

- Многие даже не знают о внесенных в законодательство изменениях. И не все провели кампанию по перезаключению договоров. Торговая сеть должна проявить инициативу, предложить новую редакцию договора с учетом поправок, разослать своим поставщикам информацию о необходимых изменениях. Проблема в том, что сами поставщики почему-то молчат. В кулуарах, конечно, мы с ними разговариваем. Они жалуются на сети, дескать, те нарушают закон: требуют, навязывают. В то же время, видимо, боятся, что эти сети в будущем будут строго с ними взаимодействовать. Официальных жалоб, к сожалению, нет. Только разговоры. Я призываю поставщиков не замыкаться, а показывать свои проблемы, подавать жалобы.

Только с вашей помощью мы сможем урегулировать данную ситуацию, - обратился к поставщикам Игорь Павлов.

Также он добавил, что принятые поправки в конечном итоге должны способствовать стабилизации цен на продовольственные товары. Если поставщик будет в меньшем размере выплачивать вознаграждение за то, что его товар возьмет торговая сеть, то сможет за счет этого поставлять продукцию по более низким ценам.

Кстати, за нарушения закона о торговле в части предоставления информации об условиях заключения договора поставки при осуществлении торговой деятельности штрафы на должностные лица составляют от 20 до 40 тысяч рублей, на юридические лица - от 300 до 500 тысяч рублей. Это касается отсутствия сайта торговой сети или отсутствия необходимой информации на этом сайте. За нарушение установленных законом требований к условиям заключения договора поставки продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности штрафы на должностные лица составляют от 20 до 40 тысяч рублей, на юридические лица - от 1 до 5 миллионов рублей.