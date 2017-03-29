Нередко граждане, которые впервые представляют документы на государственную регистрацию прав на объект недвижимости или получение услуги по государственному кадастровому учету, считают: если документы приняты, значит, с ними все в порядке. Однако это заблуждение.

Развеять этот миф поможет начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Эндже Мухаметгалиева.

Дело в том, что документы, принятые для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, должны пройти правовую экспертизу. Простыми словами - должны быть изучены, проверены должностным лицом, наделенным на то государственными полномочиями. Таким лицом является государственный регистратор прав. Сотрудник, осуществляющий прием документов, не является государственным регистратором прав и соответственно правовую экспертизу не проводит.

Надо отметить, что в соответствии с ранее действовавшим федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» отказ в приеме документов был недопустим. А ныне действующий федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» предусматривает случай, правда, единственный, когда в приеме документов может быть отказано: если при личном обращении заявителем не представлен документ, удостоверяющий личность.

Таким образом, если на этапе приема документов личность заявителя установлена, у него должны быть приняты те документы, которые он представил, независимо от того, достаточно ли этих документов для оказания государственной услуги, есть ли в них ошибки и так далее. Однако если даже документы приняты, это не значит, что все они в обязательном порядке пройдут правовую экспертизу.

Вступивший в силу с 1 января этого года федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» предусматривает пять оснований для возврата документов без рассмотрения:

1. Если формат представленных в электронном виде заявления и документов не соответствует формату, установленному органом нормативно-правового регулирования.

2. Если представленные на бумаге заявление и документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, в том числе документы, исполненные карандашом, имеют серьезные повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание.

3. Если отсутствует информация об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав по истечении 5 дней с даты подачи соответствующего заявления и документ об уплате государственной пошлины не был представлен заявителем.

При этом стоит отметить, что, исходя из требований Налогового кодекса РФ, плательщик сбора (лицо, в отношении которого будет совершено юридически значимое действие) обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате сбора (госпошлины). В случае уплаты госпошлины от имени ненадлежащего плательщика (например, доверенного лица) в отношении надлежащего плательщика (правообладателя) обязанность по уплате государственной пошлины не считается исполненной, документы также будут возвращены без рассмотрения.

4. Если в Едином государственном реестре недвижимости содержится отметка о невозможности государственной регистрации перехода права, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) и заявление на государственную регистрацию представлено иным лицом.

5. Если заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав не подписано заявителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итак, во всех этих случаях документы, представленные заявителем, не проходят правовую экспертизу и возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Управление Росреестра по РТ, а по основанию, указанному в пункте 3, - по истечении 8 рабочих дней с даты подачи документов.