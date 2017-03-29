Казанцы могут принять участие в традиционной благотворительной акции «Дни дарений», которая посвящена дню рождения Национального музея РТ. Она проводится с 1 по 5 апреля.



В Нацмузее РТ ждут всех, кто хочет внести свой вклад в пополнение музейных коллекций, и готовы принять фотографии, документы, плакаты о революционных событиях, в том числе о создании и истории ТАССР, предметы повседневного быта ХIХ - первой половины ХХ века, военную одежду, обмундирование, знаки периода Первой мировой и Гражданской войны, а также документы, фотографии, предметы быта, дающие представление об истории Белого движения в России.

Казанцы могут подарить музею личные вещи, фотографии и документы выдающихся деятелей науки и культуры республики, книжные издания ранних эпох, а также предметы, отражающие мир детства дореволюционного и советского периодов, фотографии садов и парков Казани и республики.

Дарителям необходимо иметь при себе паспорт, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.