Государственная информационная система РТ «Народный контроль», представляющая собой единую систему взаимодействия органов государственной власти с гражданами, начала свою работу с 2012 года после подписания Президентом РТ Рустамом Миннихановым приказа о ее создании.

В нынешнем году системе «Народный контроль» исполняется 5 лет, и за это время она наглядно продемонстрировала собственную эффективность. Благодаря этой информационной системе граждане получили реальную возможность высказать свои жалобы, претензии и пожелания, а главное - отслеживать принятие связанных с ними решений и их исполнение.

При этом сигналы, поступающие от населения, рассматриваются в кратчайшие сроки - до 10 рабочих дней. Проблемы, связанные со сферой ЖКХ, рассматриваются еще быстрее - в течение 3 рабочих дней. Для того чтобы подать жалобу или иное обращение, гражданин должен сообщить свою фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона, а также приложить фотографию, иллюстрирующую суть обращения.

С ноября 2014 года в соответствии с постановлением Кабинета министров РТ стало возможным обращаться в «Народный контроль» с сообщениями об экстремизме, а также о конфликтах на религиозной и национальной почве, в том числе в интернете. Примечательно, что такие сообщения не предаются огласке, оставаясь в закрытой части информационной системы. После подачи обращения его содержание и статус остаются видимыми только его автору и модератору категории

«Экстремизм, конфликты на религиозной и национальной почве».

Подать обращение в систему «Народный контроль» можно на сайте госуслуг Татарстана в соответствующем разделе.