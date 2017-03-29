К 100-летию Татарской АССР Государственный комитет РТ по архивному делу планирует завершить ряд крупных проектов.

Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила руководитель ведомства Ирада Аюпова.

«У нас есть несколько проектов, приуроченных к празднованию 100-летия ТАССР. Один из этих проектов - это максимально полный поиск документов в федеральных и зарубежных архивах, связанных с историей нашего народа, историей нашей земли. Есть вопросы по изданию. Это трехтомное издание документов о Татарской АССР. В этом году выйдет первый том, в 19-м году - второй, в 20-м - третий том. И, кроме того, мы сейчас совместно с Министерством юстиции Татарстана реализуем проект по оцифровке всех документов и нормативных актов, изданных нашей республикой за 100-летний период», - рассказала о планах Ирада Аюпова.

С федеральными структурами работа налажена. «У нас уже люди выезжали в федеральные архивы, чтобы активизировать поиск документов, связанных с государственностью татарского народа, с историей Республики Татарстан. У нас есть договоренность о том, что цифровые копии этих документов на правах коллекции мы получим. И тогда логику принятия тех или иных ключевых документов, решений, связанных с нашей государственностью, будет легче оценить. У нас сегодня возникает парадоксальная ситуация, когда, допустим, решение о выделении того или иного земельного участка под строительство какого-нибудь объекта федерального значения принималось решением Совмина СССР, а документы на выделение этого земельного участка мы найти не можем», - сообщила председатель Госкомархива РТ.

Когда документы будут получены, республика будет обладать более полной информацией о собственной истории. В этом году планируется оцифровать документы начиная с 1942 года. Объем работы предстоит не просто большой, а огромный, подчеркнула Ирада Аюпова: «Документы нашей республики издавались на нескольких языках. У нас менялась графика: первичная была арабская вязь, потом - латиница, потом только была кириллица, нужно распознать эти документы и использовать. Мы не просто оцифруем их и привяжем к системе, а предполагаем организовать полнотекстный поиск по всем документам. Естественно, чтобы этот текст - арабскую вязь - адаптировать к сегодняшнему восприятию, есть много нюансов, по которым мы сегодня работаем».