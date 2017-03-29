Средний размер взятки в республике в прошлом году составил 35,1 тысячи рублей, что примерно на 2 тысячи больше, чем в 2015-м.

О противодействии коррупции и антикоррупционном мониторинге в Татарстане журналистам рассказали в ходе пресс-конференции заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов, заместитель председателя Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Ольга Семенова и заместитель председателя Общественной палаты РТ Кирилл Пономарев.

В 2016 году в Казани прошла всероссийская научно-практическая конференция, посвященная различным аспектам борьбы с коррупцией, в которой приняли участие представители Аппарата Президента России, федеральных министерств и 56 субъектов РФ. По словам Алексея Панкратова, в нынешнем году столице Татарстана вновь была оказана такая честь - 31 мая в Казани состоится очередная научная конференция, на этот раз посвященная антикоррупционным стандартам, их разработке и внедрению.

Продолжая свое выступление, Алексей Панкратов рассказал о проверках 69 государственных и 319 муниципальных служащих на предмет соблюдения ими установленных ограничений и запретов. Результатом стало наказание 25 госслужащих и 147 работников муниципалитетов. В общей сложности борцы с коррупцией вернули в бюджеты РТ разных уровней 1,16 миллиарда рублей.

По словам Ольги Семеновой, система антикоррупционного мониторинга в Татарстане не имеет аналогов во всей стране. В ее основе лежат регулярно проводимые социологические опросы, в которых участники имеют возможность анонимно рассказать о встречающихся в жизни коррупционных действиях. По результатам последнего опроса наиболее коррумпированными, по мнению населения, являются сотрудники ГИБДД, медработники и работники сферы образования. Такова тенденция и прошлых лет. Однако Ольга Семенова отметила, что такое мнение связано с долгой коррупционной памятью граждан: столкнувшись с коррупцией в той или иной сфере, они много лет помнят об этом случае. Впрочем, большинство опрошенных все же отмечали улучшение ситуации в сфере борьбы с коррупцией.

Когда говорилось об антикоррупционном мониторинге, отдельного упоминания заслужила система «Народный контроль», в которой с 2016 года появилась возможность сообщать о случаях коррупции в разных сферах. За прошедший год поступило 90 таких обращений, из которых 15 прошли модерацию и были опубликованы.