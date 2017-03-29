Сохранение исторической застройки вне границ исторического поселения обсудили на круглом столе, прошедшем в исполкоме столицы РТ.

Участники отметили необходимость разработки инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство, чтобы защитить интересные и ценные объекты, на которые пока не распространяются действующие законы.

Открывая круглый стол, первый заместитель главы МО Казани Рустам Нигматуллин отметил, что вопрос важен и актуален не только для столицы РТ и всей республики, но и для России в целом. По его словам, отсутствие в законодательных актах, регулирующих отношения в градостроительстве и в области сохранения объектов культурного наследия, термина «историческая застройка» затрудняет работу по сохранению объектов данной категории. Сейчас под государственной охраной находятся только объекты культурного наследия и исторически ценная градоформирующая застройка в границах исторических поселений.

Как отметила замминистра культуры Татарстана Светлана Персова, в Татарстане расположено тринадцать исторических поселений, два из которых - Елабуга и Чистополь - федерального значения, одиннадцать - республиканского. Для сохранности исторических поселений создана межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности, которую возглавляет Президент РТ Рустам Минниханов.

«Таким образом, та историческая застройка, которая находится вне границ, фактически не защищена сегодня от сноса, - отметил Рустам Нигматуллин. - Мы считаем, что вопрос назрел и не терпит отлагательства, так как дальнейшее промедление воспринимается как согласие к уничтожению и разбазариванию архитектурно-градостроительного наследия».

«Историческая застройка со временем перестает соответствовать функциональным, конструктивным и другим требованиям, утрачивает признаки прочности, надежности. Как результат - многие здания пустуют, ветшают, со временем реконструкция может быть нецелесообразной. С другой стороны, во многих домах живут люди, и бремя содержания ложится на собственников. А собственники, как известно, бывают разными. К сожалению, иногда бремя содержания этих объектов воспринимается как обязанность, которую не нужно исполнять», - отметил депутат Госдумы РФ Александр Сидякин. По его словам, для зданий, которые не состоят на государственной охране, но нуждаются в сохранении, нужен особый режим, который и необходимо устанавливать на уровне законодательства.

По словам главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой, работа по сохранению исторической застройки ведется в городе многие годы. «На сегодня для сохранения исторической застройки задействованы все существующие федеральные механизмы, - рассказала она. - У нас разработаны, утверждены и действуют проект зоны охраны кремля, проект зоны охраны центра Казани. Кроме того, с 2015 года Казань является историческим поселением, и механизм, который заложен в этом документе, начинает работать с этого года». Несмотря на все имеющиеся документы, остаются исторически интересные здания, которые хотелось бы сохранить, но закон пока не позволяет этого сделать. Это, в частности, объекты, построенные в советский период: в районе улицы Декабристов, в Советском районе, в частности, в Дербышках. «Как правило, это многоквартирные жилые дома. Если придать им статус памятников, то практически люди, которые живут в этих домах, столкнутся с большими сложностями при проведении ремонта, в том числе капитального, и так далее», - пояснила Татьяна Прокофьева.

Помощник Президента РТ Олеся Балтусова рассказала, что вопрос сохранения исторической застройки рассматривался на прошедшем недавно V съезде градозащитных организаций в Вологде, что свидетельствует о том, что проблема актуальна для многих российских городов. По итогам съезда участниками была принята резолюция. В ней, в частности, рекомендуется разработать и включить в федеральный закон статью об исторически ценных градоформирующих объектах, которая бы содержала определенные понятия, устанавливала бы порядок отнесения объектов исторической среды к этой категории и прописывала бы требования к их сохранению. Обязательными требованиями во всех городах отметили невозможность их сноса, изменения габаритов и внешнего вида, возможность постановки в дальнейшем на госохрану в качестве памятников. Резолюция, как сообщила Олеся Балтусова, будет отправлена в Минкульт РФ.

Вопрос, обсуждаемый на круглом столе, вызвал дискуссию среди его участников. Так, руководитель Поволжского отделения кафедры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных памятников, член ТРО ВООПИК Рафаэль Валеев обратил внимание на то, что более полным был бы термин «городской исторический ландшафт», который включает два базовых понятия: окружение и дух места. Это позволяет соединить объекты культурного наследия и городскую историческую застройку.

Советник Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, заслуженный архитектор РТ Николай Васильев в свою очередь отметил важность адаптации объектов, которые эксперты и горожане считают ценными, к реалиям нового времени, чтобы эти объекты продолжали жить.

По итогам круглого стола проект резолюции будет дополнен, а работа по созданию законодательной инициативы продолжена, сообщает kzn.ru. «То, что мы предлагаем, направлено на то, чтобы защитить историческую застройку не только в Казани, но и в других населенных пунктах», - отметила Татьяна Прокофьева.