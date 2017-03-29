Несмотря на то что электроэнергия - вполне измеряемая величина, не все граждане желают оплачивать ее соответствующим образом. Так, в прошлом году сотрудниками «Сетевой компании» в Казани было выявлено 55 случаев безучетного и 63 случая бездоговорного потребления электроэнергии.

Для выявления и пресечения незаконного потребления электроэнергии сотрудники «Сетевой компании» регулярно проводят специальные рейды. В одном из них побывал и корреспондент «Казанских ведомостей».

Прибыв на место будущей проверки - улицу Ореховую в поселке Привольном, специалисты обнаружили два незаконно подключенных к электросети объекта. Это были готовящиеся к сдаче коттеджи.

- В результате проверки было выявлено бездоговорное потребление электроэнергии, - прокомментировал ситуацию заместитель директора по реализации услуг Казанских электрических сетей Дмитрий Казайкин. - Застройщик незаконно подключился к электросетям. Помимо того факта, что он не оплачивал используемую электроэнергию, от его действий страдали и жители этой улицы, ведь существующие здесь сети не рассчитаны на ту нагрузку, которую они испытывали.

Незаконный потребитель был отключен, в соответствии с действующим законодательством был составлен акт. Сумма, которую должен будет выплатить нарушитель, определится специальной комиссией. При этом потребление электроэнергии будет рассчитываться исходя из максимальной пропускной способности кабеля. Застройщик мог избежать всего этого - существуют соответствующие процедуры. В первую очередь необходимо было обратиться в «Сетевую компанию», чтобы заключить временный договор о техническом присоединении, установить прибор учета и оплачивать электроэнергию в соответствии с его показаниями. Такой договор заключается в тех случаях, когда нет возможности быстро подключиться на постоянной основе. Договор о временном присоединении действует в течение полугода. Как правило, этого времени достаточно, чтобы застройщик успел завершить все необходимые работы.

Чтобы у нарушителей не возникло соблазна повторно подключиться к электросетям, на месте проведения рейда остался пост охранного предприятия «Энергощит». По словам электромонтера по эксплуатации электросчетчиков Виктора Репьева, на каждом участке существующих электросетей регулярно проводятся обходы, в результате которых и выявляются незаконные подключения.

Также журналистам были продемонстрированы современные системы учета электроэнергии в поселке Салмачи. Малогабаритные приборы устанавливаются на верхушке столбов электроснабжения, а их показания жильцы снимают с помощью небольшого дистанционного пульта.

- В этом году было установлено 962 современных прибора учета в поселке Салмачи, - рассказал Дмитрий Казайкин. - Для жителей пригородов это в первую очередь удобно тем, что отпадает необходимость самостоятельно снимать и передавать показания счетчиков в «Татэнергосбыт». Современная система учета электроэнергии самостоятельно собирает и абсолютно точно передает показания. Также значительно повышается уровень противопожарной безопасности: в случае короткого замыкания система автоматически прекращает подачу электроэнергии в дом, предотвращая возможный пожар. Кроме прочего стоит отметить вандалоустойчивость новых счетчиков, ведь они устанавливаются на довольно большой высоте.

Постоянно расширяется программа по установке таких систем - каждый год под нее попадают 1 - 2 населенных пункта, в общей сложности устанавливается до 2 тысяч новых приборов учета электроэнергии.

Сообщать о фактах незаконного подключения к электрической сети можно по телефону контакт-центра 8-800-2000-878. Также ОАО «Сетевая компания» напоминает: за несанкционированное потребление электроэнергии в соответствии с действующим законодательством РФ предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. В частности, в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение административного штрафа:

- на граждан - в размере от 10 до 15 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей, также возможна дисквалификация на срок от одного года до двух лет;

- на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.