Четвертый матч между «Ак Барсом» и «Магниткой» оказался последним в серии - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1).

Хозяева начали бодро, и уже на первых минутах в большинстве отличиться могли и Малыхин, и Глинкин. Первый гол, однако, забили не «барсы», а гости – в меньшинстве казанцы не уследили на пятачке за Коваржем, который и переиграл Гарипова – 0:1 на 6 минуте встречи. Когда же на 11-й минуте, и опять в меньшинстве, «Ак Барс» вновь пропустил (0:2), стало ясно – если хозяева будут транжирить свои моменты и удаляться, то проиграют.

За две минуты до первого перерыва Иржи Секач подарил Казани надежду – 1:2.

На 27-й минуте трибуны приуныли – Мозякин, издевательски отобрав шайбу у Мусина на ведении, вышел на ударную позицию и поздравил себя с днем рождения – 1:3.

А на 46-й минуте все стало ясно: Платонов кистевым броском застал врасплох Гарипова – 1:4.

Увы, силы оказались у хоккеистов «Ак Барса» не беспредельны – победила, будем справедливы, более мастеровитая команда. А «Ак Барс» впервые в истории проиграл серию плей-офф со счетом 0-4. Игроки выложились по полной программе, но этого оказалось мало даже для того, чтобы выиграть у нынешней «Магнитки» хотя бы один матч. Увы, чуда не случилось.