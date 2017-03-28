Президент России Владимир Путин подписал Указ «О призыве в апреле - июле 2017 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву», сообщает официальный сайт главы государства.
В частности, в тексте указа говорится: «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2017 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 142 000 человек».
Loading...