Обсуждение данного вопроса состоится 17 апреля в Управлении архитектуры и градостроительства Казани.
Исполком Казани назначил общественные слушания по проекту вертолетной площадки около пляжа «Локомотив». 24 марта мэр Казани Ильсур Метшин подписал соответствующее постановление. Обсуждение проекта намечено на 17 апреля. Мероприятие состоится в актовом зале Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани. Подать заявку на участие в слушаниях с правом публичного выступления можно до 10 апреля. Обращения принимаются в Управлении архитектуры в будние дни.
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