Исполком Казани назначил общественные слушания по проекту вертолетной площадки около пляжа «Локомотив». 24 марта мэр Казани Ильсур Метшин подписал соответствующее постановление. Обсуждение проекта намечено на 17 апреля. Мероприятие состоится в актовом зале Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани. Подать заявку на участие в слушаниях с правом публичного выступления можно до 10 апреля. Обращения принимаются в Управлении архитектуры в будние дни.