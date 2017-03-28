Сегодня в 19.00 «Ак Барс» проводит самый главный матч сезона - поражение с любым счетом - хоть в основное время, хоть в овертайме уже не годится - только победа.

Именно на это будут настраивать игроков болельщики в «Татнефть-Арене».

Да, тяжело «вытащить» серию - это не репку из суглинка выдергивать, тут мышка вряд ли поможет. Зато можно вспомнить, что команде «Лос-Анжелес Кингз» в свое время удавалось «вытащить» серию со счета 0-3.

Так чем же мы не короли? Тем более, что Джастин Азеведо в свое время поиграл в Лос-Анжелесе. Пусть говорят, что у нас нет мастеров высокого уровня - наш караван идет, не обращая внимания на чужие слова.

Вместе мы сила, только «Ак Барс», только победа!