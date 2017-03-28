Банк России объявил о начале предъявления требований к Татфондбанку.
Соответствующая информация была размещена на сайте ЦБ РФ. Кредиторы могут предъявить свои требования к ТФБ в ряде городов РТ, а также в Самаре, Уфе, Москве. «Временная администрация по управлению ПАО «Татфондбанк» извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189.32 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», – говорится в извещении от 30 марта на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.
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