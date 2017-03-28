1-2 апреля в спортивном комплексе «Батыр» пройдет 27-й Мемориал Накипа Мадьярова. На турнир съедутся ведущие самбисты со всей России. Спортсмены будут выступать в 27 весовых категориях по боевому и спортивному самбо.