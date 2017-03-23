Овен

Вы энергичны и активны. Не исключена прибыль, поэтому вам удастся расплатиться с теми, кому вы были должны. Новости конца недели существенно повлияют на развитие событий в ближайшем будущем. Будьте сдержанны в общении с коллегами.

Телец

Смело расставайтесь с тем, что мешает вам в жизни. Кое-кто из вашего окружения попробует подчинить вас своей воле, поэтому вам понадобится дополнительная защита. Не исключены неожиданные встречи. В случайной беседе получите ответ на мучивший вас вопрос.



Близнецы

Только в начале недели следует решать все спорные вопросы, иначе договориться будет невозможно. Желательны перемены в доме. Может быть, вы решитесь на ремонт в квартире? При этом подумайте о цветовой гамме в комнатах, ведь цвет несет большую смысловую нагрузку.



Рак

Удачными днями недели для вас станут последние. Вы с помощью близких наконец приобретете то, о чем мечтали. Ваши усилия на работе окажутся результативными. Можно даже рисковать, но только не в финансовых вопросах. Вам удастся хорошо отдохнуть

в выходные.



Лев

Не исключены события, которые, на первый взгляд, вас и не касаются. Однако их последствия могут повлиять на ваши дела и поступки, даже откроется какой-то обман. Не стоит принимать окончательное решение по важному вопросу.

Не исключено переутомление - сбавьте темп.



Дева

Неделя не принесет ничего необычного, все будет привычно. Воздержитесь от спонтанных решений - о них в дальнейшем вы пожалеете. Будьте сдержанны в общении, чтобы ваши секреты не стали известны тем, кого это очень интересует, ведь среди них есть и недоброжелатели.



Весы

Удачно решатся финансовые дела семьи, не исключено, что окупятся затраты прошлого месяца. Не реагируйте на колкие замечания коллег, иначе не избежать обострения отношений с ними. Романтическое

свидание или любовное приключение возможно в конце недели.



Скорпион

Удачно решатся финансовые дела семьи, не исключено, что окупятся затраты прошлого месяца. Не реагируйте на колкие замечания коллег, иначе не избежать обострения отношений с ними. Романтическое

свидание или любовное приключение возможно в конце недели.



Стрелец

На этой неделе вам придется много общаться с разными людьми по различным поводам. Что-то у вас получится, а что-то даже не сдвинется с мертвой точки. Поэтому от вас потребуется выдержка, особенно в начале недели, поскольку придется решать главную

проблему месяца.



Козерог

Не верьте поступившей вам информации - она ложная! Не стоит безоговорочно доверять и коллегам. Конец недели - самое неудачное время для подписания важного документа. Какое-то незначительное событие может стать для вас сигналом к активным действиям.



Водолей

Будьте активнее - и тогда многое вам удастся. Эта неделя - отличный период для создания условий будущего финансового благополучия и успешного продвижения по служебной лестнице, хотя надежды на увеличение зарплаты не оправдаются. В выходные - только положительные эмоции!

Рыбы

Если не перенесете важные дела на следующую неделю, можете запустить и все текущие. Лучше рассчитывать на помощь человека, которому вы когда-то помогли. Следует внимательно отнестись к новой информации: ее достоверность вызывает большие сомнения.