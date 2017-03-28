Сотрудники «Казанских ведомостей» побывали в гостях у детей, проживающих в «Доме Роналда Макдоналда», и показали, как создается наша газета.



В казанском «Доме Роналда Макдоналда» бесплатно проживают семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, - это родители и их дети, которые проходят длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице МЗ РТ. Именно для юных жильцов дома сотрудники «КВ» и устроили свой мастер-класс. Художественный редактор Вячеслав Бибишев, ответственный секретарь Владимир Дынник и начальник отдела рекламы Лилия Харисова показали ребятам, как изо дня в день создается наша газета. И даже предложили им самим поучаствовать в выпуске своего собственного номера издания.

То, что детские выпуски газеты получатся необычными, сотрудники «КВ» поняли в первые же минуты встречи с ребятами. Дети начали делиться предположениями, почему газеты так нужны людям. Их догадки умиляли, а порой и смешили, ведь помимо варианта, что они нужны для того, чтобы узнавать свежие новости, были и другие. К примеру, дети сказали, что из газет можно делать бумажные самолеты. Ребята уверяли, что они не просто далеко летят, но и красиво кружатся в полете. Правда, проверить это мы решили во время наших следующих встреч. А пока дали ребятам бумагу, фломастеры и различные картинки, чтобы они попробовали создать свой собственный экземпляр газеты.

- В газете самое важное - это картинка. Она привлекает внимание читателя. Именно поэтому на первую страницу (или, как это принято говорить среди журналистов, полосу) мы выбираем самый лучший снимок или рисунок. Конечно, он должен относиться к самому волнующему, гвоздевому материалу. Скоро 1 апреля - День смеха, поэтому предлагаю посвятить ему наш номер. Давайте нарисуем на первой полосе красивый рисунок на эту тему, - обратился к ребятам Вячеслав Бибишев.

Дядя Слава, как представился детям сам карикатурист, взялся за карандаш и нарисовал клоуна. Он сделал надпись «Празднуем День смеха», и, казалось бы, газета готова. Но ребята тут же сказали, что газеты без названия и материалов не бывает. Тогда на защиту текста встал и ответственный секретарь Владимир Геннадьевич.

- Иллюстрация - вещь действительно важная. Но без текста газет не бывает. Журналисты каждый день выезжают на задания и собирают интересные факты, а затем записывают все самое важное. Главное - придумать злободневную тему и найти специалистов, чье мнение потом было бы интересно читать. На первую полосу мы ставим самый актуальный материал. Предлагаю вам попробовать самим что-нибудь написать про празднование Дня смеха, - сказал журналист.

Тогда одни дети начали придумывать интересные заголовки, а другие стали вырезать смешные стихотворения из журналов. Рисовать картинки им помогал карикатурист дядя Слава. Так, первые полосы ребят пестрили изображениями Буратино в виде цифры 1 или солнца-смайлика. Некоторым больше понравилась идея вырезать готовые снимки из газет и журналов. Мальчики приклеивали на страницы своей газеты изображения спортсменов, а девочки - цветочки и бабочек. Удивительно, насколько серьезно подошли к этому делу все ребята. Они как будто понимали, что несут большую ответственность перед своими читателями.

- Нам очень понравилось вырезать картинки, придумывать надписи к 1 апреля. Интересно придумывать новости и события. Оказывается, можно и самим выпустить свою газету. Обязательно сохраним ее, дадим почитать родителям и знакомым, - поделились 8-летняя Оля и 11-летняя София.

А некоторые дети после выпуска газеты и сами решили стать журналистами. Так, 11-летний Игорь Быковский теперь мечтает стать фотографом, чтобы его снимки были на страницах популярных газет и журналов.

- Так приятно наблюдать за ребятами, как они создают свою собственную газету. У них прямо глаза горят! Все жители дома хорошо знакомы с газетой «Казанские ведомости», потому что к нам каждый четверг приходит свежий выпуск. Вообще, мы предлагаем детям самую разную литературу для всех возрастов на русском и татарском языках. А в планах у нас сделать вечер сказок, чтобы родители по очереди читали произведения своим детям, - поделилась директор благотворительного дома Юлия Маркова.