От здоровья женщины зависит, сможет ли она полноценно реализовать себя в жизни. Важную роль при этом играют профилактические медосмотры, в том числе врачом-гинекологом. На что следует обратить внимание для сохранения женского здоровья, рассказала главный врач ООО ЛДЦ «Казанская клиника» к.м.н. Рузалия Хамзина.



- Осмотр гинеколога - обязательная процедура для женщины, достигшей половозрелого возраста. Посещать гинеколога рекомендуется не реже, чем два раза в год. Такая периодичность позволит предупредить возможные риски, связанные с женским здоровьем. Как правило, сам осмотр у гинеколога длится не дольше 5 - 10 минут. Но он крайне информативен и позволяет выявить многие опасные заболевания на самой ранней стадии.

- Какие болезни могут быть выявлены на осмотре у гинеколога?

- Например, опухоль различного происхождения, половые инфекции, воспаление яичников и придатков, миома матки, эрозия. Кроме того, на приеме у гинеколога решаются проблемы интимной жизни, с доктором советуются по выбору контрацепции и другим вопросам. Вся информация при этом носит конфиденциальный характер.

- Когда необходимо обращаться к гинекологу?

- Профилактический осмотр проводится два раза в год (лучше сразу после месячных). К сожалению, многие гинекологические заболевания долгое время протекают практически бессимптомно, но именно раннее их выявление гарантирует выздоровление, а нередко и сохранение жизни. В ряде случаев посещение гинеколога нельзя откладывать.

Нарушение менструальной функции (месячные нерегулярные или отсутствуют) может быть связано с беременностью (иногда внематочной), воспалением, нарушением функции яичников и другими состояниями.

Ощущение дискомфорта в области половых органов, боль в различных вариациях, изменение выделений - это может быть проявлением воспаления в той или иной форме. Также причиной могут быть доброкачественные или злокачественные новообразования.

Обследование на предмет бесплодия необходимо, если супруги в течение 12 месяцев регулярно живут половой жизнью (без предохранения) и беременность не наступает.

- Для чего идти к гинекологу, если женщину ничего не беспокоит?

- Причин много. Для планирующей беременность женщины консультация необходима, чтобы предотвратить возможные проблемы при вынашивании ребенка. Если женщина не планирует беременность в ближайшее время, доктор подберет эффективный и безопасный способ предохранения.

Следует посоветоваться с врачом, если вы едете отдыхать или планируете получать физиотерапевтические, бальнеологические, водные, грязевые процедуры. Некоторые из них противопоказаны при гинекологических заболеваниях.

Стоит обратиться к врачу и женщине, которая вступила в пору золотой осени своей жизни. В период менопаузы может беспокоить чувство жара, потливость, плохой сон, утомляемость. Не нужно героически это терпеть. Доктор расскажет, чем можно помочь.

- Некоторые женщины стесняются задавать гинекологу вопросы...

- Не нужно стесняться. Говорите, что вас беспокоит, спрашивайте, если что-то хотите узнать или не поняли с первого раза. Врачи проходят достаточно длительное обучение, разбираться в своей специальности - их прямая обязанность. На консультации вы вправе рассчитывать на подробное и понятное разъяснение по поводу состояния вашего здоровья, планируемого обследования, выставленного диагноза и назначенного лечения.