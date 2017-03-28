Часто ли вы засиживаетесь за полночь с друзьями? Смотрите ли по ночам сериалы или играете в интересные компьютерные игры, от которых ну никак невозможно оторваться? А может, вы любитель ночных клубов? Или просто у вас ночная работа, эмоциональное перенапряжение, которое не дает уснуть?



В современном мире существует множество факторов, которые сокращают бесценное время ночного сна. В результате в течение дня у нас скачет давление, болит голова, мы ощущаем вялость, упадок сил. Каким же должен быть сон человека? Об этом «КВ» рассказывает руководитель отделения неврологии РКБ, врач высшей категории, заслуженный врач РТ Марат ХАЙРУЛЛОВ.

- Нередко человек не в состоянии справиться с бессонницей самостоятельно. В результате он начинает пить снотворные препараты. Насколько они эффективны?

- Снотворные средства не являются панацеей или неким чудодейственным методом избавления от бессонницы. Снотворное допустимо назначать лишь тогда, когда испробованы все остальные способы: нормализация труда и отдыха, сбалансированное питание, ванные с эфирными маслами, морской солью или хвойным экстрактом, прогулки перед сном и так далее. В борьбе с бессонницей отлично помогает физическая активность. Если у вас есть возможность, я советую два-три раза в неделю по вечерам после работы плавать в бассейне. Вы сможете не просто расслабиться, но и испытать легкую усталость, которая поможет наладить сон. После 7 - 8 часов вечера не переедайте. Также важно засыпать и вставать в одно и то же время. Снотворные препараты же вызывают привыкание, ослабляют процесс возбуждения, вызывают пониженную реакцию. Ни в коем случае нельзя ставить самим себе диагноз «бессонница» и назначать снотворное. Нарушения сна не возникают на пустом месте, необходимо бороться с причиной.

- Какие еще правила могут помочь в борьбе с бессонницей?

- Для каждого конкретного пациента требуются определенные меры. Это может быть как смена работы, ограничение или расширение круга друзей, так и обычный контрастный душ по утрам, комплекс упражнений для дыхания, стакан выпитого перед сном молока с медом или зеленого чая, поход в театр, новый гардероб. Человек должен сам понять, что его тяготит.

- Сколько все-таки часов требуется человеку для того, чтобы впоследствии не появились проблемы со сном?

- Потребности у каждого свои. Гениальный Никола Тесла мог спать всего по два-три часа в день, работал ночами напролет, Черчилль спал около пяти часов в день, Маргарет Тэтчер говорила, что никогда не спала больше четырех-пяти часов в сутки. Есть и обратные примеры: Шопенгауэр, Эйнштейн спали более восьми-десяти часов в день. В среднем человек должен спать не менее семи-восьми часов в сутки. Есть такой момент, что с возрастом времени на сон требуется все меньше: если в 20 лет организму нужно восемь часов, то в 60 достаточно шести-семи.