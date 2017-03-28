Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, согласно Федеральному закону от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» эта субсидия выплачивается при условии рождения двух детей. Один из них должен появиться на свет или быть принят в семью не ранее 2007 года. Таким образом, если у женщины родилось сразу двое детей, она вправе получить сертификат на материнский (семейный) капитал.
Оформление и расходование средств осуществляется по общим правилам федерального закона.
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