Я неработающая пенсионерка, однако получаю пенсию без учета индексации. Мне сказали, что это из-за дивидендов, которые мне начисляют как учредителю фирмы. Объясните, правомерен ли отказ в индексации?

Анна Львовна



Уважаемая Анна Львовна, специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что с апреля 2016 года для страхователей законодательно введена дополнительная ежемесячная отчетность в Пенсионный фонд (по форме СЗВ-М), которая позволяет определить, имеет ли право пенсионер на индексацию пенсии.

В отчет включаются сведения о застрахованных лицах, работающих по трудовому договору (Трудовой кодекс РФ). Это все категории работников, в том числе руководители и учредители, члены организаций, являющиеся собственниками имущества организаций. А также о застрахованных лицах, работающих по договорам гражданско-правового характера (Гражданский кодекс РФ). Это договора подряда, договора авторского заказа, договора об отчуждении исключительного права, лицензионные договора, прочие договора на возмездное оказание услуг, в том числе заключенные в устной форме. Отсутствие начислений, выплат и иных вознаграждений за отчетный период не является основанием для непредставления в отношении этих лиц отчетности по форме СЗВ-М.

К сожалению, Анна Львовна, из вашего вопроса не ясно, заключали с вами правовой договор или нет. Но скорее всего, фирма, в которой вы получаете дивиденды, представила на вас сведения по форме СЗВ-М. На основании этих данных вам и начисляется пенсия без учета индексации.