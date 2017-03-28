Как можно получить информацию о состоянии своего пенсионного капитала?

Алексей Максимович



Специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что татарстанцы могут получать информацию Пенсионного фонда удобным для себя способом.

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан развернуло активную работу по взаимодействию с гражданами в социальных сетях и сервисах интернет-блогов.

Для пользователей интернета Отделение ПФР по Республике Татарстан представлено в социальных сетях Twitter, Facebook и ВКонтакте. На страницах отделения можно получить оперативную консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, оставить жалобу или пожелание, подписаться на новостную ленту и получать информацию о последних новостях и изменениях в пенсионной системе. В 2017 году татарстанский Пенсионный фонд расширил свою работу и создал канал на YouTuBe.

- Мы понимаем, что все большее число граждан разного возраста присутствуют в социальных сетях и Отделению Пенсионного фонда как социально ориентированной организации необходимо использовать этот ресурс, чтобы быть ближе к жителям нашей республики, применять удобные для них формы взаимодействия, - отметил управляющий Отделением ПФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

За последний год в социальные сети поступило более 1000 запросов от граждан республики, нововведением этого года является online-консультация по средствам мессенджера Telegram, за два месяца работы было принято более 100 запросов от граждан по всей республике.

Чтобы задать вопрос в мессенджере Telegram, гражданину необходимо скачать программу и отправить запрос на номер +7 (927) 419-27-27, ответ на вопрос специалистом татарстанского Пенсионного фонда будет дан в кратчайшие сроки.