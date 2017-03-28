Недавно, когда я находился на семейном застолье, теща огорошила меня просьбой: «А не мог бы ты познакомить Настю с хорошим молодым человеком?» К слову, Настя - это дальняя родственница моей супруги, находящаяся в том возрасте, когда все окружающие вдруг вспоминают, что женщине непременно необходимо состояться как жене и матери.

Признаться, я немало удивился и заметил, что вряд ли Насте понравится, если я стану заниматься сводничеством и вмешиваться в ее личную жизнь. Но теща со мной не согласилась. «Она же кроме работы почти нигде и не бывает, а у вас компания приличная, ребята образованные», - заметила она. Собственно, мне ничего не оставалось, как пообещать постараться выполнить ее просьбу.

В собственном окружении я заметил такую тенденцию: тем из моих друзей и подруг, которые не обзавелись семьей до 30 лет, после очень трудно познакомиться с противоположным полом. Однажды я набрался наглости и спросил близкого друга, почему он уже больше трех лет одинок. «А где знакомиться? - резонно заметил тот. - На улице не могу, не в моем это характере. В кабаках и клубах не хочу, я уже это перерос. Окружение мое давно сформировалось, и новые люди в нем появляются редко».

Вот так вот. Действительно, в таких обстоятельствах сложно познакомиться с потенциальной пассией. Тут в разговор вмешался еще один товарищ, который заметил, что знакомиться можно в интернете. Те из ребят, кто пытался это сделать, рассмеялись. И вот почему.

Мужской взгляд

Молодой человек, появившийся на сайте знакомств в поисках потенциальных отношений, обычно бывает жестоко разочарован. Кажется, все здорово. Вот они, тысячи анкет симпатичных и интересных девушек, с которыми не нужно испытывать неловкость, которая возникает в начале знакомства в общественных местах.

И вот он пишет сообщение первой красотке. В ответ тишина… Ну ничего, он напишет другой. В ответ почему-то грубость. Может быть, это досадное совпадение? Увы, нет. Почему? Об этом проще рассказать дамам, зарегистрированным на этих сайтах.

Женский взгляд

Для милых леди сайты знакомств, на первый взгляд, выглядят даже привлекательнее, чем для молодых людей. Им не нужно искать мужчину своей мечты - они сами выстраиваются в очередь. Вот, например, один уже написал. Фу, интересуется стоимостью потенциальных интим-услуг. Идиот какой-то. Вот и другой пишет. С ума сойти, этот вообще фото неприличное прислал! Псих. А через минуту объявляется нарцисс, заваливающий сообщениями о том, какой он классный.

А дальше - как у Чуковского: такая канитель целый день - то тюлень позвонит, то олень… Девушка уже с трудом отфильтровывает сообщения адекватных молодых людей и либо просто начинает всех игнорировать, уходя с сайта, либо срывается и переходит на грубость.

Итог

И что получается? А выходит так, что маргиналы, не умеющие себя вести, портят жизнь нормальным людям. Их необязательно должно быть много, просто они очень и очень заметны. Причем вряд ли они позволяют себе такое поведение в реальной жизни, нет, для этого у них есть интернет. А в сухом остатке получается, что в принципе неплохая идея не работает. Девушкам очень сложно оставаться на сайтах знакомств из-за гипервнимания и обилия непристойностей, а адекватные молодые люди не могут проявить себя на фоне откровенно маргинальных. Конечно, это не значит, что познакомиться с кем-нибудь на сайтах знакомств нереально, но такая задача для терпеливых и сильных духом.

Кстати, о старших

А вот тем представителям старшего поколения, кто решился создать анкету на подобном ресурсе, познакомиться с ровесниками значительно проще, чем молодежи. Дело в том, что такие люди четко знают, зачем туда пришли и чего хотят. Потому и диалоги между ними здравые, а знакомства культурные. В большинстве своем, конечно.

Альтернативы нет?

Как показывает практика, самый лучший способ для знакомства с противоположным полом, да и с новыми интересными людьми вообще - это общее хобби. Ведь гораздо проще начать разговор с человеком, разделяющим твои интересы. Многие мои знакомые нашли свою вторую половинку на танцевальных и литературных вечерах, игротеках или тематических выставках.