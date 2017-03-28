Первый полнометражный татарстанский мультфильм «Стрела наследия» стал победителем XXII Всероссийского открытого фестиваля анимационного кино в Суздале.



Ежегодно в этом фестивале принимают участие примерно 1,5 тысячи режиссеров, художников, сценаристов, которые представляют анимационное кино, снятое в разных техниках, жанрах. Дебютная полнометражная работа студии «Татармультфильм» была отмечена профессиональным жюри и удостоена диплома «За развитие национальной анимации».

Фильм длится 65 минут. Создатели определили его жанр так: приключенческо-образовательный, рекламно-экскурсионный мюзикл.

Действительно, приключений здесь много. Персонажи мультфильма Роман и Зулейха попадают в историю - в прямом и переносном смысле. Они случайно расколдовали и выпустили на волю злого Шамана, который много веков был заточен в старинный бубен, хранившийся в Национальном музее РТ. Чтобы исправить свою ошибку и спасти мир от зла, Роману и Зулейхе предстоит разгадать хитрую головоломку, найти артефакты и составить из них стрелу наследия. Только эта стрела может остановить Шамана. Поиски ответов на исторические загадки приводят ребят в Казанский кремль, древний Болгар, на остров-град Свияжск, в Елабугу, Зилантов монастырь. Там они встречаются с Водяной, Зилантом, Домовым и другими сказочными персонажами, которые помогают им найти нужные артефакты. Помимо приключений и познавательной исторической информации в фильме много музыки, песен. У каждого героя есть своя музыкальная тема и свой музыкальный номер.

- Наша задача была не в том, чтобы экранизировать учебник истории Татарстана. Главное - пробудить в детях интерес к родному краю, чтобы после просмотра мультфильма они захотели больше узнать о Казани, чтобы попросили родителей свозить их на экскурсию в Болгар, Свияжск, Елабугу, - рассказал генеральный директор студии «Татармультфильм» Азат Ганиев.

По словам главного режиссера «Татармультфильма» Сергея Киатрова, на роли главных героев - Романа и Зулейхи - был объявлен настоящий актерский кастинг. Все художники студии рисовали свои варианты. В результате отбора на роли Романа и Зулейхи утвердили персонажей, которых придумала художница Александра Ахтямзанова.

Мультфильм получился интересным, зрелищным, в нем немало режиссерских придумок. Вскоре планируются премьеры «Стрелы наследия» на татарском и английском языках. Кстати, в озвучивании ленты приняли участие ведущие актеры Камаловского театра, среди них народный артист России, обладатель премии «Золотая маска» Ринат Тазетдинов.

После показа фильма зрителей интересовало, будет ли продолжение. Да, будет. Сейчас команда «Татармультфильма» работает над второй частью «Стрелы наследия». Но она будет не так привязана к историческим событиям.