24 марта в редакции газеты «Казанские ведомости» состоялось награждение победителей конкурса «Тайна черного пакета». Призы им вручила главный редактор издания Венера Якупова.

Напомним, по условиям конкурса подписчикам «КВ» нужно было угадать 10 из 15 продуктов, зашифрованных в купоне. Попытали свое счастье 882 читателя газеты. А в числе победителей оказались 10 человек. Причем на этот раз четыре подписчика угадали все 10 наименований продуктов. Стать лучшими, по их словам, им помогло везение, а также интуиция, а самое главное - любовь к газете. Победители конкурса читают «Казанские ведомости» от 3 до 20 лет.

- Вы все, безусловно, удачливые люди. Спасибо вам, что не только читаете нас, но и принимаете участие в читательских конкурсах. Мы их регулярно проводим, чтобы сделать газету еще более интересной, - обратилась к победителям конкурса главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Абдулловна.

Примечательно, что на этот раз победителями конкурса оказались все женщины. Причем из разных районов не только города, но и республики. Последние, чтобы добраться до нас, преодолели около сотни километров. И это не только ради призов, но и ради общения с другими читателями. Как оказалось, у наших подписчиков много общих интересов. До начала награждения победители активно обсуждали последние новости города, вопросы социальной защиты и садоводства.

Многие наши подписчики стараются следить за всеми веселыми соревнованиями, которые проводит газета. Флешмоб «Баш - китап», конечно, не стал исключением. В честь 26-летия газеты «Казанские ведомости» ее сотрудники организовали турнир «Отодвинь клавиатуру и читай литературу!», и все прошлись с увесистым томом на голове. Читатели вслед за нами тоже решили пройти дистанцию с книгой. Свои силы попробовала пенсионерка Фиалка Фаттахова вместе со своим внуком 9-летним Камилем. Это видео можно увидеть на нашем сайте.

А теперь слово победителям.

Анна Гончарова, Красновидово:

- Я третий раз участвую в конкурсе, и наконец мне удалось угадать девять продуктов из десяти. Конечно же, рада такому подарку от любимой газеты. Выписываю ее уже несколько лет и многие материалы вырезаю, чтобы потом перечитывать, в них полезная информация о садоводстве. Также с любопытством читаю и истории из рубрики «Санта-Барбара» по-казански». - Я третий раз участвую в конкурсе, и наконец мне удалось угадать девять продуктов из десяти. Конечно же, рада такому подарку от любимой газеты. Выписываю ее уже несколько лет и многие материалы вырезаю, чтобы потом перечитывать, в них полезная информация о садоводстве. Также с любопытством читаю и истории из рубрики «Санта-Барбара» по-казански».

Татьяна Ворокушина, Казань:

- Я 20 лет выписываю газету «Казанские ведомости». Мне по-настоящему везет. Возможно, потому что газету очень люблю и читаю ее от корки до корки. Начинаю с новостей и заканчиваю историями горожан. - Я 20 лет выписываю газету «Казанские ведомости». Мне по-настоящему везет. Возможно, потому что газету очень люблю и читаю ее от корки до корки. Начинаю с новостей и заканчиваю историями горожан.

Фиалка Фаттахова, Казань:

- Я выписываю газету больше 20 лет, но решила принять участие в конкурсе впервые. Приятно, что сразу выиграла. Убедилась лично, «Казанские ведомости» не только интересно читать, но и увлекательно состязаться в таких вот конкурсах. В газете нравятся серьезные материалы, люблю и кроссворды разгадывать. - Я выписываю газету больше 20 лет, но решила принять участие в конкурсе впервые. Приятно, что сразу выиграла. Убедилась лично, «Казанские ведомости» не только интересно читать, но и увлекательно состязаться в таких вот конкурсах. В газете нравятся серьезные материалы, люблю и кроссворды разгадывать.

Танзиля Ахмадуллина, Казань:

- Что нужно, чтобы выиграть в конкурсе «Тайна черного пакета»? Секрет прост - нужно быть преданной подписчицей газеты «Казанские ведомости». Читаю ее 8 лет от корки до корки. Особенно интересные моменты нахожу в материалах о здоровье, социальной защите, семейных вопросах. С удовольствием читаю военные истории. - Что нужно, чтобы выиграть в конкурсе «Тайна черного пакета»? Секрет прост - нужно быть преданной подписчицей газеты «Казанские ведомости». Читаю ее 8 лет от корки до корки. Особенно интересные моменты нахожу в материалах о здоровье, социальной защите, семейных вопросах. С удовольствием читаю военные истории.

Рамзия Абдрахимова, Казань:

- Наша семья выписывает «Казанские ведомости» с тех пор, как переехала в Казань. Получается, что уже около 10 лет. Тогда нужно было узнавать новости города, и мы остановили свой выбор именно на этой газете. И сейчас я не потеряла к ней интерес. Здесь поднимаются вопросы взаимоотношений в семье, темы ЖКХ, социальной защиты. Важно, что есть и рекомендации, куда обратиться, чтобы решить проблему. - Наша семья выписывает «Казанские ведомости» с тех пор, как переехала в Казань. Получается, что уже около 10 лет. Тогда нужно было узнавать новости города, и мы остановили свой выбор именно на этой газете. И сейчас я не потеряла к ней интерес. Здесь поднимаются вопросы взаимоотношений в семье, темы ЖКХ, социальной защиты. Важно, что есть и рекомендации, куда обратиться, чтобы решить проблему.

Ольга Павлова, Казань:

- Я впервые участвую в конкурсе от «КВ» и сразу же выиграла. Конечно же, очень удивлена. Для нас газета по-настоящему стала семейной, потому что мы все читаем ее по очереди. Мне особенно интересны материалы на автомобильную тематику. - Я впервые участвую в конкурсе от «КВ» и сразу же выиграла. Конечно же, очень удивлена. Для нас газета по-настоящему стала семейной, потому что мы все читаем ее по очереди. Мне особенно интересны материалы на автомобильную тематику.

Светлана Ершова, Буинский район:

- Хотя я и выписываю газету 10 лет, в конкурсе принимаю участие впервые. Решила попробовать и не ожидала, что выиграю. Планирую и дальше бороться за призы. Теперь точно знаю, что «Казанские ведомости» позволяют совместить приятное с полезным. - Хотя я и выписываю газету 10 лет, в конкурсе принимаю участие впервые. Решила попробовать и не ожидала, что выиграю. Планирую и дальше бороться за призы. Теперь точно знаю, что «Казанские ведомости» позволяют совместить приятное с полезным.

Марина Лысухина, Казань, Залесный:

- Я участвую в конкурсе в третий раз, рада, что выиграла. Победить позволяет интуиция. Когда начинаю угадывать, концентрирую свое внимание только на продуктах. Также важно находиться в тишине и покое. - Я участвую в конкурсе в третий раз, рада, что выиграла. Победить позволяет интуиция. Когда начинаю угадывать, концентрирую свое внимание только на продуктах. Также важно находиться в тишине и покое.

Валентина Овчинникова, Казань:

- Выписываю «Казанские ведомости» больше 10 лет и постоянно участвую в конкурсе. Но выигрываю впервые. Каждый раз верю в свои силы, в результате удалось угадать все десять продуктов. - Выписываю «Казанские ведомости» больше 10 лет и постоянно участвую в конкурсе. Но выигрываю впервые. Каждый раз верю в свои силы, в результате удалось угадать все десять продуктов.

Надира Чернышова, Казань:

- Я бы хотела поблагодарить газету «Казанские ведомости» - она помогает нам жить, отражает все важные вопросы, решает проблемы. Приятно, что заботится о нас и придумывает конкурсы. Я выиграла и теперь понимаю, что возможность победить есть у каждого. - Я бы хотела поблагодарить газету «Казанские ведомости» - она помогает нам жить, отражает все важные вопросы, решает проблемы. Приятно, что заботится о нас и придумывает конкурсы. Я выиграла и теперь понимаю, что возможность победить есть у каждого.