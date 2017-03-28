Напомним, по условиям конкурса подписчикам «КВ» нужно было угадать 10 из 15 продуктов, зашифрованных в купоне. Попытали свое счастье 882 читателя газеты. А в числе победителей оказались 10 человек. Причем на этот раз четыре подписчика угадали все 10 наименований продуктов. Стать лучшими, по их словам, им помогло везение, а также интуиция, а самое главное - любовь к газете. Победители конкурса читают «Казанские ведомости» от 3 до 20 лет. 

- Вы все, безусловно, удачливые люди. Спасибо вам, что не только читаете нас, но и принимаете участие в читательских конкурсах. Мы их регулярно проводим, чтобы сделать газету еще более интересной, - обратилась к победителям конкурса главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Абдулловна.

Примечательно, что на этот раз победителями конкурса оказались все женщины. Причем из разных районов не только города, но и республики. Последние, чтобы добраться до нас, преодолели около сотни километров. И это не только ради призов, но и ради общения с другими читателями. Как оказалось, у наших подписчиков много общих интересов. До начала награждения победители активно обсуждали последние новости города, вопросы социальной защиты и садоводства. 

Многие наши подписчики стараются следить за всеми веселыми соревнованиями, которые проводит газета. Флешмоб «Баш - китап», конечно, не стал исключением. В честь 26-летия газеты «Казанские ведомости» ее сотрудники организовали турнир «Отодвинь клавиатуру и читай литературу!», и все прошлись с увесистым томом на голове. Читатели вслед за нами тоже решили пройти дистанцию с книгой. Свои силы попробовала пенсионерка Фиалка Фаттахова вместе со своим внуком 9-летним Камилем. Это видео можно увидеть на нашем сайте.

А теперь слово победителям.

Анна Гончарова, Красновидово:
- Я третий раз участвую в конкурсе, и наконец мне удалось угадать девять продуктов из десяти. Конечно же, рада такому подарку от любимой газеты. Выписываю ее уже несколько лет и многие материалы вырезаю, чтобы потом перечитывать, в них полезная информация о садоводстве. Также с любопытством читаю и истории из рубрики «Санта-Барбара» по-казански».
 
Татьяна Ворокушина, Казань: 
- Я 20 лет выписываю газету «Казанские ведомости». Мне по-настоящему везет. Возможно, потому что газету очень люблю и читаю ее от корки до корки. Начинаю с новостей и заканчиваю историями горожан.
 
Фиалка Фаттахова, Казань: 
- Я выписываю газету больше 20 лет, но решила принять участие в конкурсе впервые. Приятно, что сразу выиграла. Убедилась лично, «Казанские ведомости» не только интересно читать, но и увлекательно состязаться в таких вот конкурсах. В газете нравятся серьезные материалы, люблю и кроссворды разгадывать.
 
Танзиля Ахмадуллина, Казань: 
- Что нужно, чтобы выиграть в конкурсе «Тайна черного пакета»? Секрет прост - нужно быть преданной подписчицей газеты «Казанские ведомости». Читаю ее 8 лет от корки до корки. Особенно интересные моменты нахожу в материалах о здоровье, социальной защите, семейных вопросах. С удовольствием читаю военные истории.
 
Рамзия Абдрахимова, Казань: 
- Наша семья выписывает «Казанские ведомости» с тех пор, как переехала в Казань. Получается, что уже около 10 лет. Тогда нужно было узнавать новости города, и мы остановили свой выбор именно на этой газете. И сейчас я не потеряла к ней интерес. Здесь поднимаются вопросы взаимоотношений в семье, темы ЖКХ, социальной защиты. Важно, что есть и рекомендации, куда обратиться, чтобы решить проблему.
 
Ольга Павлова, Казань: 
- Я впервые участвую в конкурсе от «КВ» и сразу же выиграла. Конечно же, очень удивлена. Для нас газета по-настоящему стала семейной, потому что мы все читаем ее по очереди. Мне особенно интересны материалы на автомобильную тематику.
 
Светлана Ершова, Буинский район:
- Хотя я и выписываю газету 10 лет, в конкурсе принимаю участие впервые. Решила попробовать и не ожидала, что выиграю. Планирую и дальше бороться за призы. Теперь точно знаю, что «Казанские ведомости» позволяют совместить приятное с полезным.
 
Марина Лысухина, Казань, Залесный: 
- Я участвую в конкурсе в третий раз, рада, что выиграла. Победить позволяет интуиция. Когда начинаю угадывать, концентрирую свое внимание только на продуктах. Также важно находиться в тишине и покое.
 
Валентина Овчинникова, Казань: 
- Выписываю «Казанские ведомости» больше 10 лет и постоянно участвую в конкурсе. Но выигрываю впервые. Каждый раз верю в свои силы, в результате удалось угадать все десять продуктов.
 
Надира Чернышова, Казань:
- Я бы хотела поблагодарить газету «Казанские ведомости» - она помогает нам жить, отражает все важные вопросы, решает проблемы. Приятно, что заботится о нас и придумывает конкурсы. Я выиграла и теперь понимаю, что возможность победить есть у каждого. 
 
Мы еще раз поздравляем всех победителей нашего конкурса, но не прощаемся с ними, а говорим: «До свидания! До новых конкурсов и новых побед!»
 