Ранней весной, когда зелени очень мало, хозяйку выручит лук-батун. Его сочные и упругие листья и в салат годятся, и в пирожки. В зеленых листьях батуна содержатся сахара и почти весь набор витаминов, соли магния, калия, железа. Не потеряет своей актуальности этот многолетний лук летом и даже зимой.

Эту культуру размножают посевом семян и делением корневища. Высевать можно с середины июня до середины июля, а также под зиму. Для ускорения появления всходов семена намачивают, меняя несколько раз воду. Глубина заделки семян - 1,5 - 2 см. Посевы мульчируют торфом или перегноем. В первый год лук укореняется, а на второй ранней весной отрастает перо. На одном месте растет 4 - 6 лет.

Батун можно размножать и делением кустов, взятых с многолетней плантации. Этот способ гораздо проще. Главное - найти соседку, которая согласится поделиться с вами деленками. На грядке растения размещают на расстоянии 20 - 25 см в ряду и 50 см между рядами.

Культура предпочитает легкие суглинистые и супесчаные, хорошо удобренные почвы. Любит хороший полив. Сильно разветвленная корневая система этого лука углубляется в почву на 30 - 40 см. Вместо луковиц - утолщение ложного стебля.

Уход заключается в систематических прополках, рыхлении, подкормках и поливах. Лук-батун - культура зимостойкая. Осенью листья срезают, так как весной сухие листья задерживают отрастание новых и могут быть источником болезней. Если есть возможность, весной (в марте, еще по снегу) участок, где растет батун, посыпают тонким слоем торфа, чтобы снег растаял, а затем покрывают пленкой. Урожай получают в конце апреля - начале мая, то есть на 2 - 3 недели раньше, чем при обычном способе. Зелень при этом бывает более нежной и сочной.

Листья начинают срезать через 25 - 30 дней после начала отрастания, когда высота их достигает 25 - 30 см. При хорошем уходе за сезон срезку можно повторить 3 - 4 раза. После каждой срезки растения подкармливают комплексным удобрением. Последнюю срезку делают не позднее первой декады сентября.

Если вам не захочется расставаться с любимым луком на зиму, можно заготовить несколько деленок и вырастить батун на подоконнике или на застекленном балконе. Двух- и трехлетние посадки лука-батуна - хороший посадочный материал для выгонки зеленого пера в теплицах и парниках. Осенью кусты батуна выкапывают, обрезают листья на 2/3 длины и вместе с дерниной складывают в ящики. Хранят при температуре 0 - 1 °С.

Между прочим, выгонка зеленого пера лука-батуна происходит почти в 2 раза быстрее, чем выгонка пера репчатого лука.