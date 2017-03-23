Капуста кале - это продукт, содержащий множество полезных веществ.

Подходит для диетического и вегетарианского питания. Кроме того, растение имеет необычный вид и вполне может стать украшением вашего участка. О капусте кале подробнее расскажет наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева.

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ. Кале (эта культура известна также как грюнколь, браунколь или брунколь) - листовая капуста, не образующая кочана. Внешне очень декоративна и украсит любой огород. Листья большие, кудрявые, похожи на салатные. Могут быть сизого, зеленого, красного цветов, после холодов становятся фиолетовыми. Интересно, что в Америке и Англии ее называют русской красной капустой. Тем не менее в России на долгие годы она была забыта и только сейчас снова набирает популярность.

Растение это очень морозостойкое, осенью выдерживает до -15 °С! И, как говорят знатоки, после размораживания становится еще вкуснее.

Сортов не очень много, в интернете можно найти лаконичное описание нескольких из них, чтобы определиться с выбором.

КАК ПОСАДИТЬ И УХАЖИВАТЬ? Выращивать рассаду дома необязательно, можно сеять прямо в грунт под пленку. Посев проводят в апреле при температуре 5 - 6 °C. В конце мая подросшие растения рассаживают на грядки на расстоянии 40 см одно от другого. К этому времени рассада должна быть 8 - 10 см высотой и иметь как минимум 4 развитых листа. Место желательно выбрать солнечное, на возвышении, чтобы не застаивалась вода и не попадал холодный воздух. Почва должна быть рыхлой, с перегноем и золой, рН 5.5 - 6.8. Песчаная или глинистая испортит вкус овоща и снизит урожайность. Знатоки не советуют сажать кале возле бобов, клубники или помидоров.

Уход обычный - поливы, прополка, рыхление земли, окучивание. Как и всякая капуста, кале страдает от вредителей - гусениц капустной совки, капустницы, серой капустной тли, улиток и слизней.

Обычно кале созревает через 70 - 90 дней после всходов. Внешние листья можно срывать все лето - из центра вырастут новые. Если нужно все растение, срезают стебель примерно до 5 см над поверхностью почвы. Это позволит растению продолжать наращивать листья. Не стоит затягивать со срезкой - листья станут горькими и жесткими.

ПОЛЬЗА. Капуста кале - кладезь полезных веществ и витаминов, находка для людей, желающих поесть вкусно и с пользой. По процентному содержанию аминокислот она практически не уступает мясу. В ней содержится довольно много кальция. Говорят, по его количеству растение превосходит даже цельное молоко. Богата кале витаминами A, С, К, РР, группы В, содержит магний и ненасыщенные жирные кислоты омега-3, так называемые антиоксиданты, а еще калий, фосфор, натрий, железо, цинк, селен, медь… Ученые утверждают, что капуста кале способствует укреплению иммунитета, помогает снизить вредный холестерин в крови, улучшает работу желудка, полезна при лечении болезней глаз (особенно глаукомы), последствий различных химических отравлений и даже рака.

ВПРОК. Листья капусты кале можно хранить в холодильнике примерно 3 недели. Их вкусно есть приготовленными на пару, тушеными, вареными, запеченными и даже жареными. Но лучше всего приготовить салат из свежих молодых листьев с добавлением лука, томатов, вареных яиц, грецких орехов, укропа и петрушки. Можно заправить яблочным уксусом, оливковым маслом или сметаной.

Капусту кале заготавливают впрок - как мы упоминали, при замораживании ее вкус только улучшается.

Огородники, уже знакомые с этой интересной культурой, оставляют несколько кустов зимовать. Говорят, по весне капуста снова отрастает и радует хозяев ранним урожаем.

Думаем, всем огородникам-любителям будет интересен опыт по выращиванию этой пока редкой на наших грядках культуры. Только семена придется поискать. Давайте вместе вернем русскую капусту на родину!