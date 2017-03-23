Когда еще дождешься урожая однолетних овощных культур! А многолетние, как только сходит снег, трогаются в рост и через неделю-другую радуют огородников первой витаминной зеленью.



Скажем, ревень. При первом посещении участка вы замечаете его зеленые и красноватые «кулачки» будто скомканных листьев. Они буквально на глазах расправляются, увеличиваются в размерах, приподнимаются на черешках. Если в это время накрыть куст ревеня пленкой (а лучше нетканым материалом), оставив отверстие для вентиляции, процесс значительно ускорится. Об этом удивительном растении рассказывает кандидат биологических наук Ольга Леушева.

Весной ревень подкармливают минеральными удобрениями, которые перемешивают с землей глубоким рыхлением. При подсыхании почвы растения поливают.

Через 15 - 20 дней черешки уже можно срезать. Конечно, не все и сразу, ведь листья нужны растению для полноценного питания. Вместо срезанных через 7 - 15 дней вырастут новые, и сбор можно будет продолжать дней 40, а то и 60.

Весной ревень более нежный и менее кислый, и до середины июля можно смело грызть сочные кисловатые черешки. Лишь во второй половине лета они немного грубеют, в них накапливается нежелательная (особенно для детей и пожилых людей) щавелевая кислота.

К счастью, она вредна лишь в свежем виде, а при термической обработке разрушается. Можно варить из ревеня компот, кисель, варенье и джем. Но к этому времени в наших садах поспевают фрукты, и ревень скромно отходит на второй план до следующей весны. Но забывать о растении не стоит.

На листьях и черешках могут появиться круглые мелкие пятна - симптомы грибных заболеваний. Такие преждевременно побуревшие и засохшие листья придется убрать, а ближе к осени обработать куст фунгицидом. Опасное заболевание ревеня - гниль сердечка.

Отмирают почки и образуются уродливые листья. Такие кусты придется удалить.

По весне не только люди радуются первой зелени. Многие вредители не прочь полакомиться зеленью ревеня. Применять какие-то химические препараты не стоит. Достаточно посыпать листья и землю под кустами золой.

Любители не расстаются с ревенем и зимой. Выкапывают кусты с комом земли в октябре или начале ноября. На 1 - 2 недели оставляют на поверхности почвы, поскольку воздействие холода способствует лучшему отрастанию листьев.

Затем корневища помещают в ящик вплотную друг к другу, присыпают землей и обильно поливают. Накрывают растения перевернутым ящиком, на который кладут черную пленку или бумагу, чтобы избежать попадания света. Ящики держат в помещении при температуре 10 - 13 °C. Время от времени растения поливают. Через 4 - 5 недель черешки собирают, а растения выбрасывают.

Вряд ли такое варварское отношение к ревеню оправдано в любительском хозяйстве, ведь, оставаясь в огороде, он будет 8 - 10 лет приветствовать своих хозяев сжатым на счастье «кулачком» первых листьев.