Среди людей, пользующихся метро, бытует мнение, что, спускаясь в подземку, они подвергаются негативному электромагнитному излучению. Насколько их опасения справедливы?



Конечно, технический прогресс иногда приводит к дополнительному загрязнению окружающей среды физическими полями. На это точно не относится к уютному метро. Там все технологические электрические кабели экранированы бронированной защитной оболочкой, поэтому, несмотря на наличие в них большого тока, очень слабо облучают. А токоведущие рельсы расположены далеко от пассажиров. По этим причинам уровень электромагнитного излучения на платформах ожидания не выходит за пределы границ, установленных гигиеническими допусками для метрополитена.

Есть авторитетное мнение, что внутри вагонов при режиме разгона и торможения интенсивность низкочастотных полей кратковременно скачкообразно незначительно повышается. Подобные скачки, конечно, не очень полезны, но здоровый организм на них практически не реагирует. Правда, они вполне достаточны для заметного ухудшения самочувствия пассажиров, страдающих синдромом электромагнитной аллергии (есть такие больные). У них уже на платформе ожидания начинаются головные боли, ломота в суставах и другие неприятности. По оценкам ученых, таких больных 1 - 3% от общего числа людей, проживающих в населенном пункте.

Но если кто-то, не страдающий аллергией на электричество, проехав несколько остановок, все-таки чувствует угнетенное состояние, то, скорее всего, это связано с боязнью замкнутого пространства (клаустрофобией) и скученностью. Уж точно здесь ни при чем поля подземных поездов.

Иногда некоторая часть пассажиров во время поездки ощущает непонятное нервное напряжение и незначительное ухудшение общего самочувствия, но на поверхности сразу все проходит. Обычно это связано с тем, что на человека в метро негативно воздействует инфразвук, присутствующий в спектре шума поезда. А шума в салоне действительно достаточно. Несомненно, он не совсем благоприятен для любого организма, при длительных поездках может стать повреждающим фактором. Однако такая напасть для пассажиров небольших городов не грозит: там метро короткое, длительные поездки исключены.

И еще, специалистами отмечается, что при движении поезда под землей естественное радиационное излучение внутри пассажирского салона обычно даже снижается - почти в полтора-два раза. Более того, салоны полностью освобождаются от городского негативного высокочастотного смога. Они экранируются слоем бетона, земли и грунтовыми водами. На поверхности земли такие свободные от электромагнитных полей укромные уголки совсем не встречаются. Что касается стационарных детекторов металлических предметов (рамок), через которые каждый пассажир проходит при входе в метро, то они абсолютно безопасны даже для самого нежного детского организма. Напряженность магнитного поля у рамки слабая, а время экспозиции очень короткое. Кстати, при прохождении сумок и рюкзаков через стационарное досмотровое оборудование находящиеся в них продукты и промышленные товары остаточное излучение не приобретают и не портятся.

Итак, обзор информации, почерпнутой из открытой печати, показывает, что представляющих какую-либо опасность здоровью для подавляющего большинства людей излучений в метро не существует.