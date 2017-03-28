С древних времен рядом с человеком обитает огромное количество различных представителей фауны. Кто-то из них приносит пользу, кто-то - радость, а вот соседство с некоторыми может принести немало неудобств или даже неприятностей. Каких именно, а также о том, как их избежать, мы расскажем в этом материале.



Тараканы

Казалось бы, этих вечных обитателей помойных ведер и грязных кухонь невозможно представить вне человеческого жилья, но это не так. На самом деле тараканы встречаются и в дикой природе, но только в тропических широтах - суровая зима средней полосы России никак не подходит для их проживания, здесь они могут жить только рядом с людьми, обеспечивающими их теплом и пропитанием. В нашей стране можно встретить черных и рыжих тараканов - это разные виды, которые к тому же конкурируют между собой. При этом рыжие тараканы лучше приспособлены к условиям человеческого жилья, вытесняя своих черных собратьев в подвалы.

Примечательно, что в древности в некоторых культурах черных тараканов считали… талисманом-хранителем жилья. Переезжая на новое место, их забирали с собой, как в наше время кошку первой пускают в новый дом.

Впрочем, терпеть соседство с тараканами в наши дни не станет ни один здравомыслящий человек, ведь эти насекомые, по утверждениям медиков, могут стать причиной гастроэнтерита, диареи, дизентерии и даже аллергии. При этом они размножаются с невероятной скоростью. За короткую - 20 - 30 недель - жизнь самка рыжего таракана может отложить до 360 яиц.

К счастью для нас, современные инсектициды весьма эффективно борются с тараканами, поэтому вытеснить их с территории своего жилища вполне реально. Тем не менее после этого они могут «прописаться» в подвале жилого дома.

Кстати, вопрос наименования рыжих тараканов получил поистине международный масштаб. В России их издавна называют прусаками, считая, что их завезли из Пруссии - страны, располагавшейся на территории современных Германии и Чехии. А вот в этих странах, напротив, рыжих тараканов называют русскими, полагая, что «импортировали» вредителей из нашей страны.

Грызуны

Маленькие мышки - зверьки весьма симпатичные, но следует помнить, что они потенциально одни из самых опасных для человека животных-вредителей, ведь являются распространителями таких опасных заболеваний, как чума, туляремия, лептоспироз, клещевой энцефалит, сыпной тиф и геморрагическая лихорадка. Последнюю распространяет в основном рыжая полевка, чаще встречающаяся за городом. Как следствие, ее нужно особенно опасаться дачникам. Потому начать дачный сезон, кроме прочего, следует с обработки домика спецсредствами.

Однако опасаться мышиной напасти следует и городским жителям. Считается, что в жилых многоэтажках, построенных из кирпича и бетона, мелкие грызуны чувствуют себя не слишком комфортно, обосновываясь в подвале и не поднимаясь выше второго этажа. К сожалению, это не так, многие мои знакомые встречали мышей в своих квартирах, расположенных на пятом этаже и даже выше. Специалисты объясняют это нарушением грызунонепроницаемости жилья, что особенно характерно для старых домов.

Бороться с грызунами в жилище можно и нужно. Средствами в этой борьбе могут стать традиционные мышеловки, яды и ультразвуковые устройства. Впрочем, лучший способ отпугнуть мышей от человеческого жилья - это держать дома обыкновенную кошку. Однако следует помнить, отвадив мышей непосредственно от квартиры, человек выигрывает лишь битву, но не войну, ведь вредители остаются жить в подвалах и инженерных коммуникациях.

Домовые муравьи

Свое название эти крошечные насекомые получили не случайно, ведь в наших широтах эта разновидность муравьев может жить только внутри человеческого жилья.

Главная опасность, которую несут эти домашние вредители, - распространение патогенных микроорганизмов, ведь домовые муравьи в поисках пищи забираются в мусорные ведра.

При этом бороться с ними очень и очень непросто, ведь домовые муравьи ведут колониальный образ жизни. Общее муравьиное население в одной квартире может достигать нескольких тысяч, увеличиваясь. Непосредственно колония может располагаться в очень труднодоступных местах, например под плинтусом. Один мой приятель рассказывал, как, решив почитать своего любимого Ремарка, он обнаружил, что книга почти целиком изъедена муравьями, а внутри все заполнено их яйцами... Я и сам оказался однажды в подобной ситуации. В одной съемной квартире поутру, прежде чем умываться, нужно было обязательно слить из крана воду с забравшимися туда за ночь муравьями.

В борьбе с домовыми муравьями вам помогут аэрозоли и ядовитые мази и гели. Весьма эффективное народное средство - борная кислота. Впрочем, для окончательной победы в войне с этими вредителями необходимо найти их колонию и матку.

Кстати, еще одно название этой разновидности муравьев - фараоновые. Такое прозвище они получили за то, что были найдены на мумиях древнеегипетских цариц, куда они забрались в поисках пищи.

Как бороться

Проведение дератизации и дезинсекции - обязанность управляющей компании или ТСЖ, счет за них включается в оплату коммунальных услуг. Однако это утверждение справедливо лишь для общедомовых территорий: подвалов, лестничных площадок, чердаков. Для обработки территории собственных квартир от вредителей жильцы обязаны самостоятельно вызывать специалистов. При этом нужно понимать, что вредители могут вернуться, переждав обработку в подвале или у соседей, поэтому важно бороться с ними организованно, объединившись со всеми жильцами дома.