Казанцы в скором времени забудут о проблемах с горячей водой и даже смогут сэкономить на ее оплате. По крайней мере, это гарантирует комитет ЖКХ столицы РТ. Вместо 105 имеющихся в городе центральных тепловых пунктов в многоквартирных домах появятся индивидуальные тепловые пункты. О подробностях предстоящей модернизации в ходе пресс-тура рассказал председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

В большинство многоквартирных домов Казани горячая вода подается после нагревания в центральных тепловых пунктах - бойлерных. Их массовое строительство началось в 50-е годы прошлого века. Центральный тепловой пункт по ул. Фурманова, 5а был построен в 1970 году, он обслуживает 28 многоквартирных домов Московского района. Понятно, что почти за полвека оборудование ЦТП износилось, хотя каждый год проводился текущий ремонт. Трубы, заглушки, болты большей частью покрыты ржавчиной.

- В таком состоянии сейчас большая часть ЦТП в Казани, - говорит Искандер Гиниятуллин. - Износ столичных сетей горячего водоснабжения на сегодня составляет 70%, а это уже необратимая ситуация. По оценке энергетиков, на их восстановление потребуется почти 4 млрд рублей. Ни у предприятия-поставщика, ни у городского бюджета нет таких средств, чтобы отремонтировать центральные тепловые пункты. Только для сохранения существующего уровня износа необходимо ежегодно обновлять 7% сетей. На деле получается обновить только 4%. Если ничего не предпринимать, не проводить срочную модернизацию, то уже через три года казанцы могут вовсе остаться без горячей воды - все поставляющее оборудование выйдет из строя, причем массово.

Поэтому в данной ситуации установка в подвалах домов ИТП и перенос приготовления горячей воды непосредственно к потребителю - самое разумное решение, считают специалисты. При этом устаревшие и изношенные ЦТП больше эксплуатироваться не будут, а наружные трубопроводы горячей воды отключат.

Чтобы наглядно убедиться в преимуществе индивидуального теплового пункта, едем по следующему адресу - ул. Ямашева, 30. Находится ИТП в подвале высотки. Спустившись туда, мы сразу убедились, что в подвале сухо и ничем неприятным не пахнет. Все оборудование - это две толстые пластины из нержавеющей стали, переплетение труб водопровода и измерительные приборы. Рядом расположен узел автоматического погодного регулирования. Все вместе умещается на бетонированной площадке примерно в 6 кв. метров. Нет присущего бойлерной шума насосов. Но журналисты - народ дотошный, им доказательства подавай, что ИТП выгоднее, чем ЦТП.

- Во-первых, из цепочки подачи горячей воды до квартир жильцов выпадает звено в виде ЦТП с изношенным оборудованием, - объясняет Искандер Гиниятуллин. - Предприятию-поставщику не надо будет тратить огромные средства на ремонт. Во-вторых, сокращается расстояние подачи воды. С ЦТП она идет в несколько домов, а индивидуальный тепловой пункт работает только на один дом. Вода в ИТП нагревается до 58 - 60 градусов Цельсия, в квартиры она попадает, остыв буквально на 2 - 3 градуса. Потребителям не надо сливать воду и ждать, пока она станет горячей.

По словам Искандера Гиниятуллина, ИТП - для Казани дело не новое. С 2012 по 2014 год на ИТП были переведены 244 многоквартирных дома, 11 детсадов, 2 школы и другие социальные учреждения. Эксперимент показал, что качество услуги для потребителей повысилось, а стоимость при том же объеме потребления снизилась.

- Установка ИТП - это минимизация аварийных ситуаций на сетях горячего водоснабжения, потерь воды и тепла, - перечисляет плюсы новшества Искандер Гиниятуллин. - В конечном счете все это приводит к экономии. При переходе на ИТП резко снижаются теплопотери при транспортировке горячей воды. Для нагрева одного кубометра холодной воды в ЦТП необходимо 0,062 Гкал, в ИТП - 0,055 Гкал. ИТП оснащен современным высокоэффективным водоподогревателем. Нагрев холодной воды производится за счет подачи теплоносителя из отопительной системы. Система автоматики поддерживает заданные параметры, такие как температура горячей воды, давление и расход. Максимальная стоимость оборудования для одного дома в Казани составит порядка 954 тысяч рублей. Нормативный срок службы ИТП - 15 - 25 лет.

Поддерживает Искандера Гиниятуллина и старший по дому Александр Панфилов. При этом его оценка только положительная.

- Живу я на 9-м этаже, - говорит Александр Алексеевич. - Раньше, когда был ЦТП, приходилось по полчаса сливать воду, чтобы из крана наконец пошла горяченькая. Дабы не тратить время и деньги на умыться - побриться, нагревали воду в чайниках, кастрюлях. Это и понятно - ЦТП находится от моего дома чуть ли не в километре. Да еще пока вода поднимется по трубам до моего этажа! Сейчас мы уже успели забыть о тех неудобствах. В любое время суток из крана идет горячая вода, причем сразу, как только повернешь вентиль. Да и экономия получается. Если жители соседнего дома платят 156 рублей за куб, то мы - 119 рублей. Помимо этого преобразился наш подвал. Раньше на трубах горячего водоснабжения постоянно случались порывы, отчего в подвале была высокая влажность - раздолье для комаров. Не поверите, они по вентиляционным шахтам долетали даже до квартир на верхних этажах. Сейчас в подвале сухо, можете убедиться сами.

В этом году при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова в столице республики формируется программа модернизации систем горячего водоснабжения с переносом их непосредственно в дома. Сейчас идет подготовительная работа с проектами, оформление программы. В многоквартирных домах Казани проводятся собрания собственников жилья. В 168 из них люди ознакомились с новшеством. Не все приняли его на ура. Многие сомневаются, считая, что государство ищет выгоду для себя за счет потребителей. Но тут только время покажет, кто прав.

А пока энергетики ждут завершения отопительного сезона, после чего начнутся монтаж оборудования для ИТП и последующий демонтаж ЦТП. До начала нового отопительного сезона все дома, получающие горячую воду централизованно от Казанских тепловых сетей, должны быть оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами. Только при таком условии экономия будет эффективной. Всего в Казани должны переоборудовать свыше 1,3 тысячи объектов, из них свыше 1,1 тысячи многоквартирных домов и 180 бюджетных учреждений. Заказчик работ - региональный оператор капремонта - некоммерческая организация «Фонд ЖКХ РТ».

Комментарий специалиста

Председатель НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» Михаил Застелла:



- Индивидуальные тепловые пункты пришли на смену центральным тепловым пунктам по той простой причине, что ЦТП за свою многолетнюю службу износились до невозможности. Чтобы их отремонтировать, необходима большая сумма, часть которой, естественно, взяли бы у населения в виде повышенных начислений, то есть выросла бы стоимость горячей воды. ИТП в Казани внедряются третий год. Все новые дома сдаются с уже подключенными тепловыми пунктами. И сейчас можно судить, что собственники многоквартирных домов, в которых есть ИТП, действительно хоть немного экономят. Даже если учесть, что раз в полтора года оборудование (пластины) надо промывать, даже если прибавить к расходам траты на обслуживание ИТП, все равно будет экономия. Средства сэкономятся на доставке горячей воды до дома, на ее подогреве. Не будет бесконечных порывов на тепловодах. Но при этом необходимо учесть несколько важных моментов. Один из них - в доме вместе с ИТП должны установить узлы погодного регулирования. Дело стоящее, и те казанцы, которые живут в домах с ИТП, уже успели узнать все плюсы этого новшества. Если приводить утрированное сравнение, то лучше у себя дома сварить кастрюлю горячего супа, чем принести его из столовой и затем разогреть.