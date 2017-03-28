Чем маленькие пациенты ДРКБ и их мамы удивляют врачей? Почему к больному ребенку нельзя относиться как к инвалиду? Что нужно делать и чего стоит избегать, чтобы ребенок рос здоровым и счастливым? Об этом мы беседовали с гостем редакции «Казанских ведомостей» - главным врачом Детской республиканской клинической больницы Рафаэлем Шавалиевым.



«Мы постоянно совершенствуемся»

- Миссию ДРКБ мы определили фразой «С заботой о каждом ребенке». Это не просто слова. Каждый наш пациент требует индивидуального подхода, - рассказал Рафаэль Фирнаялович. - Всего один пример. К нам три раза привозили мальчика с аллергией. Мы снимали, купировали острый приступ, в больнице ребенок чувствовал себя нормально. Но как только они возвращались домой - снова приступ. Родители убрали ковры, другие аллергены, но приступы продолжались. Было непонятно, в чем причина. Врачи приехали к ним домой и обратили внимание, что на стенах подъезда грибковая плесень. Сразу стало ясно, почему ребенок заболевает. Родители поменяли квартиру на загородный дом, и сейчас у них все хорошо. То есть мы не из любопытства просим мам подробно рассказывать все: какие продукты и где они покупают, что и как готовят, где ребенок спит, играет, какие у него игрушки… Эти детали могут быть важны для определения возможных источников и причин заболевания.

- Современные мамы начитанны, они находят в интернете информацию о заболеваниях, сами ставят диагноз своему ребенку и советуют доктору, какое лечение назначить. Это, наверное, усложняет работу врача?

- Конечно! Некоторые дети тоже очень хорошо подкованы в медицине, поправляют маму и врача: «Нет, я прочитал на таком-то сайте, что у меня другая болезнь…» Можно сказать, что сегодня профессионализм врача определяется не только в установлении точного диагноза и назначении эффективного курса лечения, но и в умении убедить маму и маленького пациента следовать его рекомендациям.

- Но для этого у родителей должно быть полное доверие к врачу…

- Доверие - важнейший фактор в нашей работе. В клинике могут работать хорошие врачи, она может быть оснащена первоклассным оборудованием. Но если там не будет атмосферы доверия, искреннего дружелюбия, то лечение не будет эффективным. Поэтому мы переформатировали работу нашей больницы: у нас по-домашнему уютно, есть игровые зоны. Для всех сотрудников существуют строгие правила: у нас нельзя говорить «Нет!», нельзя грубить, нельзя громко разговаривать.

Мы гордимся, что в ДРКБ мощная команда профессионалов. Это и опытные врачи, и молодые специалисты, которые творят настоящие чудеса. Мы постоянно совершенствуемся. Представьте, недавно у нас успешно провели операцию недоношенному ребенку весом всего 386 (!) граммов. Сложных пациентов у нас, к сожалению, немало.

Здоровье каждого ребенка под контролем

- Есть у таких детей шанс поправиться?

- Шанс есть всегда. За жизнь каждого ребенка мы боремся до последнего - это наш профессиональный принцип. Наука развивается стремительно. И если сегодня какие-то заболевания считаются неизлечимыми, то, возможно, уже завтра будет найден эффективный способ борьбы с недугом.

Мы, взрослые, недооцениваем резервы детского организма. Надо понимать, что он намного легче адаптируется к любой ситуации. Нельзя относиться к ребенку как к инвалиду, внушать ему, что он не такой, как все. Наоборот, мы должны помочь ему найти в организме мощные жизненные ресурсы и использовать их по максимуму. Главное, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным, обиженным. И конечно, огромной целительной силой обладает любовь мамы.

- Дети - сложные пациенты. Они подпускают к себе не каждого человека, а тем более нелегко тем, кто приходит делать уколы и другие малоприятные процедуры. Как справляетесь с такими ситуациями?

- Врачу, медсестре очень важно подружиться с пациентом, наладить с ним дружеское общение. Это большой каждодневный труд. Для помощи в решении таких проблем у нас работают психологи.

Для создания комфортной атмосферы для наших пациентов и их родителей у нас организована слаженная работа всех служб клиники: с момента принятия звонка о вызове врача вплоть до выписки. В ДРКБ создана школа выписки, где врачи учат мам, как правильно ухаживать за ребенком.

Выписку из истории болезни и подробные рекомендации по дальнейшей работе с ребенком мы заранее направляем в поликлинику, к которой прикреплен наш пациент. Если у участкового педиатра возникают вопросы, наши специалисты всегда готовы его проконсультировать.

- Получается, состояние здоровья ребенка постоянно находится под контролем?

- Да, и это касается абсолютно всех детей. Ежегодно в Татарстане на свет появляются примерно 55 тысяч новорожденных, а всего в нашей республике проживают 800 тысяч детей. И каждый ребенок с самого рождения находится под наблюдением медиков. Сейчас на базе ДРКБ создается Республиканский центр мониторинга и профилактики здоровья детского населения. Эта единая информационная система даст возможность контролировать развитие каждого ребенка независимо от того, где он живет. Наша задача - в 2017 году охватить этой системой все поликлиники.

- Сейчас много внимания уделяется развитию высокотехнологичной медицинской помощи. Какие новейшие технологии применяются в ДРКБ?

- Только в прошлом году мы внедрили в практику 27 инновационных технологий. Например, начали применять ксеноновый наркоз. Это российская разработка, которая прошла апробацию в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии под руководством Леонида Рошаля. В ДРКБ специалисты одними из первых в стране стали использовать ксеноновый наркоз. Преимущество его в том, что он не оказывает никаких побочных влияний на организм. Через 15 минут после операции ребенок полностью приходит в себя, и послеоперационный период протекает намного легче. Это меняет многие привычные подходы к реабилитации.

Благодаря федеральной программе и поддержке Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова ДРКБ оснащена современным оборудованием. Но надо понимать, что даже самое уникальное оборудование само по себе работать не может. Поэтому наши сотрудники постоянно повышают квалификацию, проходят стажировку в лучших клиниках России, Германии.

Не доверяйте воспитание детей айпадам

- Родителей наверняка волнует проблема компьютерной зависимости у детей. У вас много таких пациентов?

- Много. Это большая проблема современного общества. Мы проводили анкетирование родителей, и оно показало, что если мамы проводят с детьми довольно много времени, то отцы общаются с ними крайне мало - в среднем 20 - 25 минут в день. Для сравнения: даже пятилетний малыш проводит за компьютером не менее 2 - 3 часов в сутки. Папа давно уже проиграл компьютеру битву за внимание ребенка!

Родителям же так проще - дал сыну или дочке в руки айпад, запустил какую-нибудь игрушку или мультфильм, и ребенок не бегает, не кричит, никого не отвлекает… Но это опасная ловушка. У «компьютерных» детей развивается дефектное мышление, которое может привести к серьезным невротическим состояниям. Опасность в том, что очень сложно угадать, когда увлечение компьютерными играми, общение в соцсетях из нормального состояния переходит в болезненное. Совет родителям: внимательнее относитесь к своим детям, чаще общайтесь с ними, чтобы быть в курсе их интересов.

- Как ребенка оторвать от компьютера, заставить есть правильную еду, соблюдать распорядок дня?

- Ребенок во всем копирует родителей. Это программирование идет на подсознательном уровне с самого рождения. Поэтому если мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми, то надо самим вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом. У меня четверо детей, младшей дочери 2 года, и могу сказать, что запрещать что-то детям или заставлять их делать что-либо бесполезно. Здесь главное - личный пример. В нашей семье рациональное питание, зарядка, плавание, закаливание - это обязательно.

Мне лично физическую активность помогает поддерживать и моя работа. Территория больницы большая, в среднем за рабочий день я прохожу 4 - 5 километров. А еще у нас в ДРКБ есть волейбольная команда. По выходным собираемся, играем. Так что физической нагрузки мне хватает.