В минувшую пятницу в поселке Мирном г. Казани успешно проведена совместная операция «Тоннель».

В рейде приняли участие четыре экипажа ГИБДД и сотрудники службы судебных приставов с комплексом «Дорожный пристав».

Судебные приставы отдела по взысканию административных штрафов г. Казани и работники Госавтоинспекции образовали на улице Ново-Давликеевской «сито», через которое «просеивались» все автомашины, появлявшиеся на проезжей части. С 19 до 21 часа контроль прошли 496 автомобилей. Из них владельцы более 70 транспортных средств оказались должниками, которые вовремя не оплатили штрафы ГИБДД, поэтому ими и заинтересовались приставы.

Некоторые владельцы авто тут же предъявляли оплаченные квитанции, а другие оплатили долги на месте, чтобы избежать ареста имущества.

Благодаря принятым мерам за два часа приставы взыскали около 50 тысяч рублей. Работа в этом направлении будет продолжена, сообщает пресс-служба Управления ССП России по Республике Татарстан.