Все мы помним аномальную жару, которая стояла в августе прошлого года. Тогда температуры были на 6 - 7 градусов выше климатической нормы. Март этого года также побил рекорды: были отмечены температуры выше нормы на 10 и более градусов.



В целом каждое из последних десятилетий оказывается теплее предыдущего. Что творится с климатом в мире? Какая погода нас будет ждать этим летом в Татарстане? Об этом журналистам рассказали на ежегодной пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню.

С середины 70-х годов прошлого века в мире началась вторая волна потепления. Средняя годовая температура воздуха с этих пор стала повышаться быстрее - со скоростью 0,54 градуса в 10 лет. То есть каждые 100 лет будет теплее на 5,4 градуса. Такие показатели заставляют не на шутку задуматься: получается, через 500 лет зима в России может случиться даже без минусовых температур.

Однако синоптики отметили, что существуют различные сценарии развития ситуации. Но радостного в этом заявлении мало. Вариации касаются лишь того, на сколько градусов последующее десятилетие будет теплее предыдущего - на 2 - 3 или, может, даже 7. Один из главных вопросов: кто виноват в погодных аномалиях?

Есть две версии. Одни ученые полагают, что это естественные изменения, обычный природный процесс. Сторонников такого варианта мало. Другие же - их большинство - склонны считать, что сам человек своей деятельностью вызвал повышение температурного фона.

Под деятельностью имеются в виду выбросы парниковых газов в атмосферу, уничтожение лесных угодий и так далее. Возможно, истина кроется, как всегда, в золотой середине: антропогенное воздействие и естественные природные процессы привели к тому, что мы имеем сейчас.

Потепление продолжается как на глобальном уровне, так и региональном. Очень теплым прошлый год выдался и в Татарстане. Среднегодовая температура в республике превысила климатическую норму на 1,9 градуса. Теплее были только 1955, 2008 и 2013 года.

Температуры лета 2016 года оказались выше нормы на 5 градусов. А вот осень, наоборот, стала холоднее на 0,5 градуса. Что касается осадков, выпавших в прошлом году в республике, то их количество было близко к климатической норме. Наибольший дефицит осадков отмечался только в аномально жарком августе. Такова картина прошлого года.

Этот год уже начался с климатических отклонений. Март выдался аномально теплым и с дефицитом осадков. В первой декаде марта температуры оказались выше нормы на 10 и более градусов! Несмотря на подобное потепление, синоптики поспешили успокоить и подчеркнули, что через 10 лет пустыни в Татарстане не будет. Однако погодные изменения в любом случае окажут влияние на многие процессы.

- Температура неизменно продолжает расти - как среднегодовая, так и по отдельным месяцам. Последствия могут быть разнообразные. Нужно будет адаптировать под климат выращивание новых культур, появятся какие-то новые технологии, связанные с орошением.

Аномалии нужно будет учитывать и в строительстве - это и снеговые, и ветровые нагрузки, - перечислил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Синоптики дали прогноз на лето и начало осени этого года. Среднемесячные температуры в республике окажутся выше нормы лишь в июле и сентябре. То есть летом нас ожидают температуры выше обычного. Средняя месячная температура в апреле составит 4,4 градуса, в мае - 13 градусов, июне - 16,9 градуса, июле - 19,1 градуса, августе - 16,8 градуса, сентябре - 11 градусов.

- Конечно, мы не экстрасенсы, но мы специалисты, которые делают свои прогнозы на основании существующих методик. Есть разные модели, которые позволяют нам прогнозировать различные метеорологические величины. Плюс большую роль играет опыт синоптика, который работает по конкретной территории долгий период, знает особенности рельефа. Большинство прогностических сайтов дает просто модельный прогноз без участия человека. Поэтому они часто ошибочны, особенно в переходный период, поскольку не учитывают нюансы, которые знает человек, - подытожил начальник Гидрометцентра РТ.