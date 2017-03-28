Минпромторг по поручению первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова подготовил перечень из 10 видов продукции, на которые, по мнению министерства, необходимо распространить маркировку.

В список предлагаемой Минпромторгом РФ для маркировки продукции помимо туалетной воды, духов и фотокамер вошли одежда из натуральной кожи, блузки, кожаная обувь, куртки, пальто, постельное белье, полотенца, скатерти, диски для колес, шины и покрышки, следует из материалов.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров уточнил, что в список вошли виды продукции, о необходимости маркировки которых ранее заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.

«Эта продукция (обувь, древесина, авиадетали. - RNS) входит в перечень, также это будет распространяться и, например, на колесные диски», - сказал министр, отметив, что «помимо тех видов продукции, которые уже названы, предполагается маркировка верхней одежды, блузок, сорочек».

«Когда коллеги одобрят перечень, мы рассчитываем на то, что это будет внедрено в пилотном режиме уже в этом году», - подчеркнул Мантуров.

По словам министра, для создания списка был взят перечень продукции, «где фальсификат и незаконный оборот превышает 50%».

Ранее сообщалось, что глава правительства России Дмитрий Медведев предложил расширить список маркируемых товаров, в том числе маркировать идентификационными знаками обувь, древесину и авиакомпоненты.