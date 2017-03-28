Парламентарий не первый созыв работает в Госдуме по вопросам ЖКХ и в разговоре с журналистами сразу приступил к обсуждению наболевшей темы - начислений за общедомовые нужды. 

- Что такое ОДН? - обратился Александр Сидякин к пишущей братии. - Это те ресурсы, которые необходимы для нормального функционирования многоквартирного дома, которыми пользуются все жители: свет в подъездах, подвалах, работающие лифты, вода для мытья подъездов и полива цветников во дворе. Прибавьте к этому сезонную опрессовку труб, которая происходит один раз в год. Таким должны быть ОДН де-юро. Де-факто, то есть то, что происходит на самом деле, - это всевозможные приспособления для воровства электроэнергии: магнитики, пленочки, которые вставляются в счетчики, все квартиры без приборов учета, все то воровство, которое есть в доме, траты ресурсов, которые никем не учитываются. Плюс сторонние объекты, подключенные с ведома или без ведома управляющей компании. Их траты также вешают на ОДН дома. Ну и, конечно же, дырявые водопроводные трубы в подвалах. Мы не намерены с этим мириться! Общедомовые нужды должны включать в себя только то, что положено де-юро. В доме, где установлен прибор учета, ОДН - это разница между его показаниями и показаниями с приборов всех квартир. Там, где нет приборов учета, ОДН высчитываются строго по нормативу. Выше его - так называемый небаланс. Это уже головная боль управляющей компании, которая плохо выполняет свою работу, не латает дырявые трубы, пускает в дом левых потребителей, не работает с собственниками, у которых в квартирах нет приборов учета. За все это должна платить жилищная организация, а не житель, который добросовестно установил прибор учета. 

С переходом ОДН в жилищную услугу некоторые (Александр Сидякин особо подчеркнул это определение, потому что большинство УК в Татарстане работают честно) управляющие компании нашли лазейку для своего обогащения. 

- Управляющие компании нагло обманывают потребителей, - заявил парламентарий. - Чтобы покрыть убытки по небалансу или просто увеличить плату за ОДН, они включают в счета-фактуры площади, которые никогда не освещались. Как вы знаете, общедомовые нужды рассчитываются по нормативу на площадь. Вот УК впихивают в ОДН никогда не освещаемые чердаки, технические балконы и другие подобные площади в многоквартирном доме. С такими делами мы боремся и будем бороться нещадно. Недавний случай, который рассматривали в одном из ТСЖ, - по счетчику надо бы платить 2 тысячи рублей, а председатель ТСЖ начислил 5 тысяч. Безобразие! Правда, жильцы, которые обращаются в УК за перерасчетом, получают свои деньги обратно. А те, кто не обращаются? На таких недобросовестное руководство УК и делает ставку, на таких потребителях и обогащается. Так быть не должно. 

По словам Александра Сидякина, в планах на будущее законодательно ввести в перечень работ по капремонту установку приборов автоматизированной системы учета коммунальных услуг в местах общего пользования. Их изготавливают в Татарстане, и, по оценке депутата, приборы антивандальные, а самое главное - их показания нельзя изменить, перекрутить.

- При любом внештатном посягательстве срабатывает автоматика, - говорит Александр Сидякин. - К слову, приборы учета можно и нужно поставить на все лифты в домах. Электросчетчики отдельно установить на подъездное освещение. И тогда вопросов будет меньше, а счета по ОДН будут ниже.