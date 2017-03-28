Почему при низких нормативах по России на общедомовые нужды татарстанцы платят завышенные суммы по ОДН? Какие приборы учета могут поставить заслон нечестным на руку управляющим компаниям? На эти вопросы на встрече с журналистами ответил депутат Государственной Думы РФ от Татарстана, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Парламентарий не первый созыв работает в Госдуме по вопросам ЖКХ и в разговоре с журналистами сразу приступил к обсуждению наболевшей темы - начислений за общедомовые нужды.

- Что такое ОДН? - обратился Александр Сидякин к пишущей братии. - Это те ресурсы, которые необходимы для нормального функционирования многоквартирного дома, которыми пользуются все жители: свет в подъездах, подвалах, работающие лифты, вода для мытья подъездов и полива цветников во дворе. Прибавьте к этому сезонную опрессовку труб, которая происходит один раз в год. Таким должны быть ОДН де-юро. Де-факто, то есть то, что происходит на самом деле, - это всевозможные приспособления для воровства электроэнергии: магнитики, пленочки, которые вставляются в счетчики, все квартиры без приборов учета, все то воровство, которое есть в доме, траты ресурсов, которые никем не учитываются. Плюс сторонние объекты, подключенные с ведома или без ведома управляющей компании. Их траты также вешают на ОДН дома. Ну и, конечно же, дырявые водопроводные трубы в подвалах. Мы не намерены с этим мириться! Общедомовые нужды должны включать в себя только то, что положено де-юро. В доме, где установлен прибор учета, ОДН - это разница между его показаниями и показаниями с приборов всех квартир. Там, где нет приборов учета, ОДН высчитываются строго по нормативу. Выше его - так называемый небаланс. Это уже головная боль управляющей компании, которая плохо выполняет свою работу, не латает дырявые трубы, пускает в дом левых потребителей, не работает с собственниками, у которых в квартирах нет приборов учета. За все это должна платить жилищная организация, а не житель, который добросовестно установил прибор учета.

С переходом ОДН в жилищную услугу некоторые (Александр Сидякин особо подчеркнул это определение, потому что большинство УК в Татарстане работают честно) управляющие компании нашли лазейку для своего обогащения.

- Управляющие компании нагло обманывают потребителей, - заявил парламентарий. - Чтобы покрыть убытки по небалансу или просто увеличить плату за ОДН, они включают в счета-фактуры площади, которые никогда не освещались. Как вы знаете, общедомовые нужды рассчитываются по нормативу на площадь. Вот УК впихивают в ОДН никогда не освещаемые чердаки, технические балконы и другие подобные площади в многоквартирном доме. С такими делами мы боремся и будем бороться нещадно. Недавний случай, который рассматривали в одном из ТСЖ, - по счетчику надо бы платить 2 тысячи рублей, а председатель ТСЖ начислил 5 тысяч. Безобразие! Правда, жильцы, которые обращаются в УК за перерасчетом, получают свои деньги обратно. А те, кто не обращаются? На таких недобросовестное руководство УК и делает ставку, на таких потребителях и обогащается. Так быть не должно.

По словам Александра Сидякина, в планах на будущее законодательно ввести в перечень работ по капремонту установку приборов автоматизированной системы учета коммунальных услуг в местах общего пользования. Их изготавливают в Татарстане, и, по оценке депутата, приборы антивандальные, а самое главное - их показания нельзя изменить, перекрутить.

- При любом внештатном посягательстве срабатывает автоматика, - говорит Александр Сидякин. - К слову, приборы учета можно и нужно поставить на все лифты в домах. Электросчетчики отдельно установить на подъездное освещение. И тогда вопросов будет меньше, а счета по ОДН будут ниже.